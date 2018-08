Vad händer med Borås musikliv?

Foto: Petter Trens

Finns det ett växande intresse hos Borås musikintresserade publik av att det arrangeras konserter i Borås av annat slag än det som serveras gratis på sommartorsdagarna, undrar skribenterna.

Kulturbolaget Bara Gört har under två och ett halvt år presenterat 100 artister och band på fyra olika scener i Borås stad på 56 olika arrangemang inför cirka 5 500 besökare. Detta i mycket gott samarbete med andra aktörer under tre olika klubbar och konsertkonstellationer.

Klubb Undergrunden har presenterat nationella pop-, rock- och americana-artister tillsammans med Borås bästa talanger i samma musikaliska fåra.

Proggklubben har presenterat nationella proggband och artister från förr och från nu, och live på Café Nära har företrädesvis presenterat mindre akustiska akter i en intimare cafémiljö.

Internationella akter från USA, Belgien, Slovakien, Portugal, Brasilien, Uruguay, Danmark och Finland har gästat Borås olika scener under Kulturbolagets Bara Görts och sam- arrangörers flagg, samtidigt som vi har inspirerat lokala Boråsakter både utanför och på de olika scenerna under denna tid.

Vi har lockat besökare från kranskommuner, och bortom det, till att besöka Borås för att uppleva band och artister som vanligtvis inte uppträder i Borås, och i en del fall exklusivt enbart uppträder i Borås på sina turnéer i Sverige och Europa. Under hösten 2018 planerar Kulturbolaget Bara Gört med diverse samarbetspartners att utöka sitt arrangörskap och öppna upp för ett nytt koncept på Sagateatern under namnet Klubb Saga Sessions, där Boråspubliken kommer att erbjudas konserter med något större svenska och om möjligt internationella akter samt klubbkvällar till sent inpå natten.

Samtidigt kommer Klubb Undergrunden under hösten 2018 att fortsätta presentera nya spännande akter av varierande slag och storlek på Pumphusets scen i Simonsland.

Kulturbolaget Bara Gört, tillsammans med samarbetspartners, vill stärka och bygga upp Borås musikliv och konsertutbud genom att kunna erbjuda nationella, medelstora akter tillsammans med Borås och närområdets bästa liveakter och presentera detta på de tillgängliga scener som finns i Borås på ett attraktivt sätt för Borås musikintresserade befolkning.

Arbetet fortgår och kan genomföras och få ett långsiktigt liv först och främst om publik strömmar till och betalar biljetter till ett skäligt pris för alla inblandade, och om de beslutande i de politiska organen i staden förstår värdet i arbetet och hjälper till och på olika sätt underlättar för att Borås musikliv och konsertutbud i stort främjas med främst bättre scener och större satsningar på kultur även för de rock- och popintresserade.

Vad gör då Borås kommun för att stimulera och stötta ett företag som Kulturbolaget Bara Gört, som trots allt producerar kultur till kulturtörstande medborgare? Och vad tillhandahåller kommunen för lokaler för sådan verksamhet och hur stöttar kommunen hårt arbetande kulturentreprenörer, både ekonomiskt och med möjligheter att växa när kulturentreprenören behöver det som mest?

Vad kommer att hända med huset Solbacken där föreningen Rockborgen lever en tynande existens? Kan Kulturbolaget Bara Gört som företag/förening komma in i huset och om möjligt väcka liv i verksamheten? Planeras det några övriga satsningar av Borås kommun på nya scener för både lokala och nationella band och artister?

Nöjer sig medborgarna i Borås och ansvariga inom Borås kommun med att vara en musikkulturell sovstad till det större Göteborg, där utbudet av det mesta och framför allt utbudet av det som ännu inte är etablerat är så mycket större än i Borås?

Kulturbolaget Bara Gört jobbar vidare under devisen ''bara gört'' och då gäller det att hänga på och inte stå kvar på perrongen när väl tåget går, för då är det för sent och musikkulturen och konsertutbudet blomstrar någon annanstans där det finns bättre grogrund och andra möjligheter att växa och blomma ut.

Ulf Andersson

Anne Kiviharju

Kulturbolaget Bara Gört