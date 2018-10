Svalander: Därför är det otänkbart med SD som vågmästare

Svar till Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers (SD), Björn Qvarnström (SD) och Christer Spets (SD), BT 9/10.

Det politiska landskapet har förändrats kraftigt de senaste åren. Det har aldrig tidigare hänt att Sverige inte haft en ny regering på plats en månad efter valet. I många kommuner runt om i landet pågår förhandlingar för att hitta stabila majoriteter. Så är det också i Borås.

Liberalerna var mycket tydliga före valet, vi jobbade för att få ett alliansstyre. Tyvärr gav bo- råsarna oss inte det mandatet. Alliansen samlade 30 av fullmäktiges 73 platser och fick därmed varken majoritet i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnderna. Om Miljöpartiet hade valt att samarbeta med Alliansen hade vi samlat 33 mandat. Vi hade blivit största block, men fortfarande hade SD haft vågmästarroll.

”Att Liberalerna skulle styra staden med SD som vågmästare är otänkbart.”

SD i Borås har under innevarande mandatperiod inte bara röstat med olika block. De har också röstat olika i samma fråga i nämnder och kommunstyrelse. Det har inte varit någon ordning. Deras handlande är inte förutsägbart och skapar inte stabil förutsättning för nämnder och styrelser att leda kommunen.

I BT låter företrädare för SD påskina att partiet skulle förespråka ett alliansstyre mer än Alliansen. Det är naturligtvis inte sant. Inom Alliansen har vi räknat på olika konstellationer, men inget parti var under överläggningarna intresserade av att ta makten med SD som vågmästare.

SD är inget enkelt parti. Förutom att vi sällan vet hur de röstar (utom i frågor som rör flyktingar och invandrare) så är det ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som står oerhört långt från liberalismen. Det gäller synen på jämställdhet, mångfald, miljö eller att människor älskar vem de vill. SD har till och med uttalat att liberalismen är deras värsta fiende. Att Liberalerna skulle styra staden med SD som vågmästare är otänkbart.

”Jag förstår att SD är besvikna för att de inte får spela den vågmästarroll de längtat efter.”

Om Liberalerna ska styra Borås tillsammans med C, MP och S så är det för att vi kan driva liberal politik. Det blir naturligtvis inte hela vårt partiprogram rakt av, det hade det inte blivit tillsammans med Alliansen heller. För att kunna styra tillsammans måste alla vara beredda att kompromissa. Just nu för vi samtal och förhandlar om politiken med C, MP och S. Om vi inom Liberalerna inte får genomslag för våra viktiga frågor, kommer vi inte att gå in ett samarbete.

Att påstå att vi ”ger makten till Socialdemokraterna”, som skribenterna i ovan nämnda artikel gör, är därför inte sant. Hur de dessutom får till att Vänsterpartiet blir vågmästare är ännu svårare att förstå, genom det här styret får V ytterst begränsat inflytande. De får till exempel inga presidieposter som under förra mandatperioden.

C, L, MP och S samlar 36 mandat i kommunfullmäktige. För att våra förslag ska röstas ner krävs att M, KD, SD och V enas om ett gemensamt motförslag. Sannolikheten för det bedömer jag som mycket liten. SD vet själva hur ofta de och V är överens.

Vi liberaler är beredda att ta ansvar för stadens utveckling genom en koalition som samlar bredast möjliga samförstånd i kommunfullmäktige. Jag förstår att SD är besvikna för att de inte får spela den vågmästarroll de längtat efter, men de kan inte skylla det på Liberalerna. Nu är vi några partier som tar ansvar för att göra det bästa av det mandat som boråsarna gett oss i det förändrade politiska landskapet.

Anna Svalander (L), kommunalrådskandidat, Borås