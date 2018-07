Studenter får inte rätt kunskaper

Foto: Niclas Liljenby

Skribenterna menar att studenterna bör lära mer om immateriella rättigheter.

Högskolan i Borås har inte bara förvaltat ett arv från textilindustrin utan även fört arvet in i framtiden. Där finns helt unika utbildningar och unik forskning. Det gäller särskilt på textilsidan men även på det som många i hela Sverige förknippar med högskolan, nämligen bibliotekarieutbildningen.

Gemensamt för dessa utbildningar är att immaterialrättsliga frågor borde vara helt centrala. Till immaterialrätten hör patent, varumärken, upphovsrätt och mönsterrätt. Dessa tillhör det som brukar kallas kunskapsbaserade tillgångar, tillsammans med bland annat företagshemligheter.

Många av utbildningarna i Borås är centrerade kring design. Kunskap om rättsliga regler kring design är viktig inte bara för att studenterna i sin kommande yrkesroll ska veta vilka rättigheter de själva äger. Det är också viktigt för att de ska ha förstå var de rättsliga gränserna går för inspiration och plagiat. Okunskap kan leda till allvarliga konsekvenser i form av intrång i andras rättigheter.

En annan risk är att det som gör att en innovation blir en tillgång, går förlorat i dåligt utformade avtal. Det är via avtal som de kunskapsbaserade tillgångarna omsätts, oavsett om det är via användarvillkoren för en digital tjänst eller via licensavtal. Den forskare, innovatör eller entreprenör som har liten kunskap om rättigheterna riskerar att undervärdera avtalens betydelse.

Kunskapsbaserade tillgångar har i dag stor betydelse för näringsliv och samhälle. Inom EU står de immaterialrättsintensiva företagen för 42 procent av BNP, enligt en ny rapport från EU:s immaterialrättsmyndighet, Euipo. Andelen har ökat från 39 procent, 2013. Ser man till små och medelstora företag har de immaterialrättsintensiva företagen 32 procent högre intäkter per anställd, jämfört med de företag som inte har några registrerade rättigheter. Det är de här tillgångarna studenterna på Högskolan i Borås behöver lära sig mer om.

Anna Gillek, regionchef, Svenskt Näringsliv Västra Götaland

Christina Wainikka, policyexpert immaterialrätt, Svenskt Näringsliv