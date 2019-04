Stå fast vid rättsstaten

Foto: Janerik Henriksson/TT

Under våren har IS-återvändare debatterats flitigt i Sverige och i ivern att ta avstånd från de vidriga brott som begåtts har förslag som går tvärs emot lagstiftning och rättsstatens principer väckts. Terrorism i den våldsbejakande extremismens namn är ett hot mot demokratin och det fria samhället. Varje IS-krigare ska utredas, åtalas och dömas. Det ska göras av rättsväsendet.

”Barn ska inte lida för att en eller flera föräldrar har tagit felaktiga beslut. Därför ska Sverige möjliggöra för barnen att kunna återvända till Sverige.”

Vänsterpartiet vill se att länder samarbetar för att få personer utredda och dömda, antingen i Sverige, i Haag eller via hybriddomstol. Att öppna för att kommuner själva ska avgöra vem som är terrorist och inte, och utifrån den bedömningen neka vissa personer försörjningsstöd eller utbildning som hen har rätt till enligt svensk lag, är däremot fel väg att gå. Om vi frångår internationella konventioner och mänskliga rättigheter skapar vi en grogrund för IS att rekrytera nya terrorister. Det får inte ske. Därför ska Sverige och hela Europa stå fast vi de mänskliga rättigheterna, gör vi inte det är vi på väg utför ett sluttande plan. Det som skiljer Sverige från IS kalifat är principerna om demokrati, rättssäkerhet och alla människors lika värde. Låt den skillnaden fortsätta vara tydlig.

Det betyder inte att kommunerna inte har en viktig roll att spela. Återvändande svenska medborgare kommer behöva en stadig hand att hålla i för att komma tillbaka till ett demokratiskt och fritt samhälle. Är det personer som har begått brott ska de utredas av polis och ställas inför rätta. Är det personer som inte har begått brott måste sociala myndigheter finnas där, tidigt i processen.

Vänsterpartiet vill ha nationella riktlinjer för att arbetet med återvändare ska fungera bra i hela landet. Det finns många skyldiga i krig, men några som aldrig är skyldiga är barnen. Barn är inte skyldiga till sina föräldrars brott. Barn ska inte lida för att en eller flera föräldrar har tagit felaktiga beslut. Därför ska Sverige möjliggöra för barnen att kunna återvända till Sverige.

Det handlar om ungefär 40 svenska barn som finns i IS-kontrollerade områden i Syrien. Det är barn som svälter, utan tillgång till sjukvård, utan skolgång, utan någon slags trygghet. I Sverige ska barnen få stöd enligt socialtjänstlagen, föräldrarna ska inte bara utredas beträffande deras brottslighet, utan även beträffande deras lämplighet som förälder. Socialtjänsten måste få i uppdrag att redan nu ha en beredskap för barnen som återkommer från IS.

Frågan om IS-återvändare har förstås också en utrikespolitisk dimension. Där har Sverige inte varit tillräckligt tydligt. Vänsterpartiet vill att Sverige samarbetar med det kurdiska styret i norra Syrien. De kurdledda styrkorna har drivit kampen mot IS. När kurderna ber om omvärldens hjälp att hantera de fängslade IS-medlemmarna så ska vi ställa upp. Vi vill också ge humanitärt bistånd och stöd till återbyggnad till styret i norra Syrien. Det handlar delvis om vår säkerhet, men framför allt handlar det om att hjälpa dem som tog striden och besegrade IS.

Nu är det vår tur att rättsligt pröva IS-krigarna. Det är fullkomligt oacceptabelt med krigsbrott, mord, och våld. Människor som begår brottsliga handlingar ska utredas, åtalas och dömas. Det spelar ingen roll vilken motivering de har för att ha begått brottet. Vi måste varje dag kämpa mot mörka krafter som hotar demokratin. Vi måste göra det genom att varje dag stå upp för mänskliga rättigheter, rättssäkerhet och humanism. Det är synd att det inte verkar råda politisk enighet om det.

Ida Legnemark (V), gruppledare, Borås