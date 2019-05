Sluta svartmåla Borås stads hemtjänst

Foto: Malin Hoelstad / SvD / TT

Svar till Niklas Arvidsson (KD), BT 9/5.

En fungerande äldreomsorg är A och O för den svenska välfärden. Som en del inom vård- och äldreomsorgen finns hemtjänst, en tjänst som erbjuder omvårdnad för dem som behöver det i hemmet. Att kommunen ska erbjuda en välfungerande hemtjänst är en självklarhet. Det gör Borås.

Det är därför så beklämmande att Niklas Arvidsson (KD) den 9 maj beskriver hemtjänsten på det mycket vinklade sätt som han gör. Det är också en nedvärderande attityd mot de människor som på något sätt arbetar för att utveckla Borås stads hemtjänst.

”Borås stads hemtjänst är inte i botten. Att Kristdemokraterna vill få boråsarna att tro det är sorgligt.”

Det har varit tuffa år för Borås stads hemtjänst, det förnekar vi inte. I dag är dock hemtjänsten i Borås återigen på benen, till stor del tack vare personalen.

Så vad görs då inom vård- och äldreomsorgen som Arvidsson vägrar att se? Mycket. Bland annat har behovet hos yngre dementa delvis bemötts med Klubb Viskan och nyligen invigda Klubb M, dagverksamhet för yngre dementa som bor i vård- och omsorgsboende. Det finns nu även seniorhälsokonsulenter som gör hembesök hos seniorer för att bland annat informera om utbudet av sociala aktiviteter, friskvård och teknikträffar. Utöver det arbetas det med meningsfull vardag på stadens vård- och äldreboenden för att öka de boendes livskvalitet. Parallellt med detta görs också flera insatser för personalen.

Vi i mitt-S vill självklart att mer ska ske, det är vi tydliga med i vår gemensamma plattform. Under denna mandatperiod ska bland annat minuthetsen avskaffas, grundbemanningen öka och fler trygghetsboenden ska finnas tillhands. Det planeras för byggnation av två nya vård- och omsorgsboenden och förenklad biståndsbedömning är redan under utredning. Arbetet med att öka kontinuiteten har tagit fart, exempelvis görs en uppföljning av korta besök för att se om dessa kan hanteras på annat sätt. Det planeras även tätare uppföljning av kontinuiteten samt översyn av schemaläggningen. Tidigare i maj genomfördes även ett dialogmöte med två medarbetare per hemtjänstgrupp vars syfte var att öka inflytandet som i sin tur leder till insatser av god kvalitet och god arbetsmiljö.

Förbättringsarbetet har gett resultat. Den brukarundersökning det refereras till visar också att 95 procent av brukarna anser sig få bra bemötande av hemtjänstpersonalen och att 85 procent av brukarna är sammantaget nöjda med hemtjänsten. Utöver det känner sig 91 procent av de boende på vård- och omsorgsboende trygga och 96 procent är sammantaget nöjda med sin korttidsvistelse.

Istället för att förminska arbetet som görs vill vi istället rikta ett stort tack till all den personal som på något sätt är med och utvecklar Borås stads vård- och äldreomsorg till att ständigt bli bättre. Och nej, Borås stads hemtjänst är inte i botten. Att Kristdemokraterna vill få boråsarna att tro det är sorgligt.

Malin Carlsson (S), ansvarigt kommunalråd

Johan Wikander (L), ordförande, vård- och äldrenämnden

Rose-Marie Liljenby-Andersson (S), 2:e vice ordförande, vård- och äldrenämnden