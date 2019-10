Sänk skatten för alla med jobb

Foto: isabell Höjman/TT

Moderaterna vill sänka skatten för alla som arbetar. Inte bara för dem som tjänar mest, vilket den S-ledda regeringen gör, påpekar Jan Ericson och Cecilie Tenfjord-Toftby.

Moderaterna har presenterat sitt alternativ till statsbudget för kommande år i ett läge där många upplever minskad trygghet, och där vi ser försämrad tillväxt, stigande arbetslöshet och stigande kostnader för nyanlända. Vi vill återupprätta samhällskontraktet, stärka tryggheten, välfärden och arbetslinjen och sänka skatten för vanligt folk. Våra prioriteringar är helt andra än dem vi ser i S-C-L-MP-budgeten.

Vi prioriterar polisen och rättsväsendet. Förutom 2 miljarder mer till polisen satsar vi på bland annat åklagarmyndigheten, domstolsverket, kriminalvården och Säpo. Totalt tillför vi 3,2 miljarder extra nästa år, vilket är mer än fyra gånger så mycket som regeringen och dess stödpartier.

Vår andra prioritering är välfärden. Många kommuner har mycket ansträngd ekonomi, inte minst till följd av stort mottagande av nyanlända. Staten behöver stärka kommunernas ekonomi för att trygga välfärden. Nästa år tillför vi moderater 7,5 miljarder extra till kommuner och landsting, vilket är 50 procent mer än regeringen med stödpartier. Vi frigör dessutom ytterligare miljarder genom att ta bort detaljregler för hur kommunerna får använda olika statsbidrag.

Vi stärker också pensionärernas ekonomi. Regeringen sänker bara skatten för dem med högre pensioner. I vår moderata budget sänks skatten för alla pensionärer. Vi lägger dubbelt så mycket på skattesänkningar för pensionärer som regeringen, nära nio miljarder, vilket är den största satsning på pensionärerna vi någonsin gjort. Samtidigt förbättrar vi grundskyddet för pensionärer med lägre pension i enlighet med pensionsöverenskommelsen. Där gör vi alltså samma satsningar som regeringen och dess stödpartier.

När det gäller dem som arbetar sänker regeringspartierna bara skatten för dem som tjänar allra mest och betalar värnskatt. Övriga får ingen skattesänkning alls. Vi moderater väljer en annan väg. Vi sänker inkomstskatten för alla som arbetar, och för dem som tjänar över 13 000 i månaden blir det en skattesänkning på 3 200 kronor per år. Dessutom trappar vi ned den statliga inkomstskatten och säger ja till att ta bort värnskatten. Med moderat politik får alla som arbetar lägre skatt.

Regeringen höjer bensinskatten kommande årsskifte. Vi moderater gör tvärtom – vi sänker bensin- och dieselskatten med en krona per liter. Detta för att hålla ihop Sverige. Inte minst i Sjuhärad finns många som är helt beroende av bilen. Svenska bilister är överbeskattade enligt regeringens egen myndighet Trafikanalys, även när man räknar in miljöeffekter, och det finns goda skäl att minska beskattningen. Samtidigt prioriterar vi tryggare elförsörjning och elektrifiering, slopar regeringens straffskatt på kraftvärme och lägger mer pengar än regeringen på internationellt miljö- och klimatbistånd som ger mycket mer effekt per satsad krona än regeringens ineffektiva satsningar.

Vi har råd med våra stora, moderata satsningar genom att vi prioritera bort annat. Vi effektiviserar och lägger ned myndigheter och justerar ned biståndet till FN:s rekommenderade mål. Vi slopar meningslösa byggsubventioner, ineffektiv klimatpolitik, meningslös arbetsmarknadspolitik, friår, "familjevecka" och elcykelpremier. Vi stramar upp migrations och integrationspolitiken, inför bidragstak, kvalificering för nyanlända i bidragssystemen och inför villkor i försörjningsstödet. Vi avskaffar även ränteavdragen för lån utan säkerhet, exempelvis kreditkort och sms-lån. Allt detta ger oss utrymme att satsa mycket mer på välfärden och kommunerna, polisen och rättsväsendet, att sänka skatter för både löntagare och pensionärer och att samtidigt ha större överskott i statsfinanserna än regeringen och stödpartierna.

Vi moderater prioriterar helt enkelt det som är viktigt.

Jan Ericson (M), riksdagsledamot, finansutskottet

Cecilie Tenfjord-Toftby (M), riksdagsledamot, civilutskottet