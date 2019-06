Regionens budget är en förlust för Sjuhärad

Foto: Claudio Bresciani/TT

I dag ligger flertalet vårdyrken under, eller till och med långt under, vad de skulle ha tjänat om de jobbat i en annan region, påpekar skribenterna.

Nyligen klubbades budgeten för Västra Götalandsregionen. I ett slag förlorade vården i Sjuhärad och dess personal drygt 85 miljoner kronor för 2020 till kortare köer, fler vårdplatser och höjda grundlöner. Det är nämligen så mycket det skiljer mellan det socialdemokratiska förslaget till budget och det moderatledda regionstyrets nu beslutade budget för regionens södra del.

Det socialdemokratiska förslaget ger vården full uppräkning för de kostnader som väntar vården, för material, utrustning, transporter med mera. Det gör inte det moderatledda styret. Istället förväntas vårdcentraler och sjukhus i Sjuhärad, där Säs hittills i år har ett underskott på drygt 80 miljoner, klara vård och utgifter ändå. Vi misstänker att det moderatledda styrets representanter i såväl södra hälso- och sjukvårdsnämnden som i Säs styrelse är ytterst tacksamma för att vi socialdemokrater lyckades driva igenom att förra årets underskott avskrevs, så att de slipper åtminstone det oket.

”Vi socialdemokrater vill använda de skattemedel och statsbidrag som regionen har och får till att göra satsningar i den egna vården och på den egna personalen. Inte till att göra fler affärsområden inom sjukvården.”

Till skillnad från partierna som ingår i den styrande borgerliga koalitionen i regionen – M, L, C, KD och MP – lägger Socialdemokraterna pengar till höjda grundlöner utöver den redan beslutade höjningen av OB-tillägget. Till skillnad från detta M-ledda styre ger vi dessutom full kompensation för höjda löner i centrala avtal. De satsningar vi gör på höjda grundlöner – totalt drygt 600 miljoner för 2020-2022 – är för att starta arbetet med att Västra Götalandsregionen nå minst riksgenomsnitt för grundlönerna. I dag ligger flertalet vårdyrken under, eller till och med långt under, vad de skulle ha tjänat om de jobbat i en annan region. Vi vill ha en handlingsplan, och pengar avsatta, för att nå detta mål. Till detta säger M-styret nej.

Vi socialdemokrater vill använda de skattemedel och statsbidrag som regionen har och får till att göra satsningar i den egna vården och på den egna personalen. Inte till att göra fler affärsområden inom sjukvården, köpa privat vård för mer än dubbla kostnaden eller hyra in personal för ibland tredubbla kostnaden mot vad den egna vården och personalen kostar.

Inte heller vill vi göra stora investeringar i nya operationssalar som ska hyras ut till privata vårdbolag. Vi tycker att det är mycket viktigare att se till så att de operationssalar som redan finns på de egna sjukhusen underhålls och används, till exempel de som finns på Skene lasarett.

Utöver detta gick alla som är 65 år och äldre miste om att få avgiftsfria besök hos sjuksköterska på vårdcentralerna och att få ett avgiftsfritt besök hos tandhygienist varje år, som vi socialdemokrater ville. Det är tveklöst så att det gör skillnad vem som styr.

Helén Eliasson (S), oppositionsregionråd

Claes Redberg (S), vice ordförande, Säs