Foto: Henrik Montgomery/TT

Pensionerna är för låga. Du ska ha råd att uppmärksamma dina barnbarns födelsedagar. Och du ska inte behöva ha ont i magen av oro för att pengarna inte ska räcka månaden ut, anser Socialdemokraterna.

Sverige står inför ett vägval mellan höjda pensioner och fortsatta investeringar i vår gemensamma välfärd, eller stora skattesänkningar för dem som redan har mest. Vi socialdemokrater är tydliga: Pensionerna behöver höjas, för ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

De borgerliga partierna går till val på nära 100 miljarder kronor i skattesänkningar. Det kommer leda till nedskärningar i välfärden, ett svagare samhälle och ökad otrygghet. För är det en sak som är säker, så är det att pensionärerna kommer hamna på efterkälken.

Vi har redan prövat borgarnas pensionärspolitik. Under den moderatledda regeringen halkade pensionärerna efter och började ”straffbeskattas” genom den så kallade pensionärsskatten där pension be- skattas hårdare än lön. 2014 hade ett pensionärspar med genomsnitts- pension betalat runt 100 000 mer i skatt under de åtta åren av moderatledda regeringar – bara för att de var pensionärer.

Socialdemokraterna har alltid varit tydliga med att det är fullständigt orättvist och orättfärdigt att ”straffbeskatta” dem som arbetat och byggt upp vårt land. Pension är uppskjuten lön. Därför var det första vi gjorde när vi satte oss i rege- ringen att börja ta bort ”straffskatten”. Vi blev dock stoppade vid första försöket då SD röstade med de borgerliga och därmed stoppade avskaffandet av den orättvisa skatteklyftan. Vi har trots allt under mandatperioden sänkt skatten för 1,7 miljoner pensionärer.

Men vi har gjort mycket mer för Sveriges äldre. Vi har höjt bostadstillägget för de pensionärer som har det tuffast och gjort det billigare att gå till både läkare och tandläkare. Vi har investerat i äldres välfärd och fått ordning och reda i Sveriges finanser. I dag har fler ett jobb att gå till och det är även bra för dem som slutat jobba. Tillsammans gör det att Sveriges pensionärer i genomsnitt fått 1 100 kronor mer i plånboken varje månad jämfört med när vi bildade regering. Det är bra, men vi måste göra mycket mer.

För oss är det väldigt enkelt. Pensionerna är för låga. Du ska inte behöva säga nej till tågresan till dina vänner. Du ska ha råd att uppmärksamma dina barnbarns födelsedagar. Och du ska inte behöva ha ont i magen av oro för att pengarna inte ska räcka månaden ut. Därför har So- cialdemokraterna presenterat fyra konkreta löften för Sveriges pensionärer:

1. Vi ska avskaffa borgarnas pensionärsskatt för alla senast 2020.

2. Vi ska höja garantipensionen och bostadstillägget för de pensionärer som har de allra tuffast.

3. Vi ska skapa ett särskilt tillägg för dem som slitit ett helt liv med låg lön och därför har en låg pension.

4. Vi ska långsiktigt höja pensionerna genom att höja avgifterna som betalas in i pensionssystemet.

Vårt mål är tydligt: vanliga löntagare ska få 70 procent av slutlönen i pension, det kräver att vi alltid prioriterar pensionärer framför miljonärer.

Det är förslag som bygger ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. De som har byggt upp vårt land förtjänar trygghet och en bra pension. Det kommer vi aldrig att tumma på.

Det är bland annat det som står på spel i valet den 9 september. För oss kommer en trygg välfärd och höjda pensioner alltid att gå för skattesänkningar för de rika.

Annika Strandhäll (S), socialminister

Lena Hallengren (S), äldreminister