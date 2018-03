Mångkultur en återvändsgränd

Foto: Anders Wiklund/TT

Ett land varken kan eller ska inrymma alla möjliga samhällsordningar parallellt. Sverige som land behöver stå stadigt i ett antal grundläggande värderingar och inte rucka på dessa, menar företrädare för Medborgerlig Samling.

Många har de senaste åren varnat för konsekvenserna av en stor invandring från kulturer med en annan syn på demokrati, jämlikhet och rättsskipning. Trots det har politikerna inte lyssnat utan istället försökt att skyla över de problem som parallella kulturer i ett samhälle leder till.

Speciellt förvånande är därför inte den dom som avkunnades i Solna tingsrätt nyligen, som i korthet handlade om att en kvinna anmält en man för misshandel, men han friades för att kvinnan inte gick att lita på och han kom från en bättre familj.

Enligt uppgift i media gifte sig mannen och kvinnan enligt sharialag för cirka sju år sedan och i domslutet står att kvinnan inte skulle ha gjort polisanmälan utan vänt sig till makens familj istället.

Domen är en logisk följd av att Sverige blivit mångkulturellt. Att tro att mångkultur endast betyder kebab och hummus är en naiv och närmast kolonial syn på människor från andra länder. Olika kulturer sida vid sida innebär även en risk för parallella rättssystem baserade på en helt annan syn än det svenska.

Det var denna väg politikerna valde att beträda redan 1975. En enig riksdag fattade beslut om att Sverige skulle vara just ett mångkulturellt land. Alla partier i den dåvarande riksdagen, V, S, C, Fp och M röstade för något som har lett oss in i ett samhälle med skenande brottslighet, utanförskapsområden och klansamhällen.

Ända fram till idag har politiker understödda av media, och kanske i synnerhet public service, försökt att förminska de allt större problem som den förda politiken har lett till. Alla partier i riksdagen, förutom SD som inte får vara med i sandlådan, har mer eller mindre skuld i den situation vi befinner oss i.

Centerpartiet har nu med expressfart behandlat och uteslutit de två centerpartister som skrev under domen i Solna tingsrätt. Orsaken till det är knappast att Centerpartiet bryr sig om vilka åsikter som deras företrädare har – då hade dessa företrädare hanterats internt för länge sedan. Istället beror uteslutningen på att detta blev känt i media och att reaktionerna bland vanligt folk blev så kraftiga.

Det handlar således snarare om ytlig skademinimering för att inte förlora väljare, en skadlig form av populism som tyvärr drabbat fler partier än bara Centerpartiet. Politik måste handla om hur vi når det bästa möjliga samhället i framtiden.

Medborgerlig Samling anser att ett land varken kan eller ska inrymma alla möjliga samhällsordningar parallellt. Det går helt enkelt inte i längden. Sverige som land behöver stå stadigt i ett antal grundläggande värderingar och inte rucka på dessa.

Det betyder inte att vi som människor ska vara lika, än mindre tycka lika. Däremot får vi hoppas att de som inte lyssnat på varningsropen tidigare, har fått ett bryskt uppvaknande och inser vart de mångkulturella drömmarna har fört oss.

Per LIndström, ordförande, Medborgerlig Samling, Skaraborg

Josefin Utas, demokratipolitisk talesperson, Medborgerlig Samling