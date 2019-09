Hedra finländare med egen skolgång i Borås

Foto: Anders Wiklund/TT

Finländares insatser för Borås är stora, anser SD. Därför borde kommunen stärka möjligheterna för denna grupp. Det handlar bland annat om att erbjuda grundskole- och gymnasieutbildning på det finska språket.

Svenskar och finnar är två brödrafolk vars öden i nära tusen år har varit starkt sammanflätat. Vår gemensamma historia tog sin början redan på 1100-talet då Finland blev en del av konungadömet Sverige. På 1600-talet, på Karl IX: s uppmaning, strömmade stora skaror finnar till de svårgenomträngliga Värmlandsskogarna för att bedriva svedjebruk. Stora delar av Mellansverige, inte minst skogsbygderna i väster, hade sett ut på ett helt annat sätt om det inte varit för finnarna på 1600-talet.

Den 30 november 1939 angrep det kommunistiska Sovjetunionen vårt grannland Finland, där 22 000 finländare miste livet och ytterligare 45 000 sårades under det finska vinterkriget. Sveriges utrikesminister Rickard Sandler tvingades avgå, sedan han propagerat för aktivt stöd till Finland i kriget, av statsminister Per Albin Hansson (S). Under krigs- åren förflyttades 80 000 finska barn till svensk mark, där de placerades i fosterfamiljer. Ungefär 7 000 av dessa barn stannade kvar för att sedan bygga sig en framtid här i Sverige.

På 1960- och 1970-talet kom över 10 000 finnar till Borås, och slet bland annat i de svenska fabrikerna, inte sällan till låga löner och under svåra arbetsförhållanden. Med svett i sina anleten och värkande nävar var de med och byggde det svenska välståndet, och med sina skattekronor finansierade de välfärden som i dag står inför enorma utmaningar. Borås hade inte varit en så välmående stad som den nu är utan den stora insats som sverigefinnarna gjorde och fortfarande gör.

År 2010 blev Borås dessutom ett så kallat finskt förvaltningsområde, vilket innebär att enskilda har rätt att använda det finska språket vid muntliga och skriftliga kontakter med myndigheter. Kommunen har även särskilda skyldigheter att erbjuda förskola och äldreomsorg, helt eller till väsentlig del på minoritetsspråken, om någon i förvaltningsområdet önskar detta.

Den 19 augusti beslutades det om program för nationella minoriteter i Borås kommunstyrelse. Programmet beskriver bland annat hur Borås stad ska medverka till att personer som bor i Borås och som tillhör Sveriges nationella minoriteter ska kunna uttrycka, utveckla och vara stolta över sin nationella tillhörighet och identitet.

Sverigedemokraterna ansåg att det var hög tid att höja ribban för vad vi kan göra för kommunens invånare med finskt ursprung, och lade därför ett antal förslag som skulle ingå i programmet. Det handlar bland annat om att:

* Erbjuda grundskole-, gymnasie-, och vuxenutbildning på det finska språket.

* Erbjuda äldreomsorg, däribland omsorgsboende och hemtjänst, på det finska språket.

Våra förslag att stärka och förbättra det finska språkets ställning i Sverige handlar inte endast om att hedra våra sverigefinnars historiska insatser. Den speciella relation som Sverige, och därigenom Borås med flera andra kommuner, och Finland har lever vidare även i våra dagar. Varje år kommer många finländare till Borås med sina familjer för att arbeta, kortare eller längre tid, i våra nya framväxande företag. Vi behöver stärka kommunernas attraktionskraft och erbjuda en bredare service även för denna grupp finländare framöver.

Borås stad erbjuder i dag förskola på finska, men inte grundskoleundervisning. Istället hänvisas barnen till modersmålsundervisning i grundskolan för att kunna utveckla det finska språket. Finskspråkiga föräldrar riskerar därmed att utsätta sina barn för ensamhet och isolering genom att barnen inte har möjligheten till studier på finska i Borås grundskola. Detta är inte ett upplägg som främjar det finska språkets ställning och utveckling.

Tyvärr röstades vårt förslag, som skulle stärka det finska språkets ställning i kommunen, ner av de styrande i Borås med Socialdemokraterna i spetsen.

Andreas Exner (SD), kommunalråd

Anders Alftberg (SD), ledamot i grundskolenämnden

Heikki Klaavuniemi (SD), regionråd