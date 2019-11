Forcera inte skolbygge på det förorenade Gässlösa

Svar till Ulrik Nilsson (M), BT 10/11.

Det var med förvåning vi läste Ulrik Nilssons (M) debattartikel, då vi upplever att vi och Moderaterna i stort är samspelta beträffande Gässlösa.

Vi kan inte säga om Nilsson försökte sig på en halmgubbe i syfte att vilseleda läsarna, eller om det faktiskt är så att Nilsson inte förstår vad vår invändning handlade om. Vi väljer att tro det bästa om Nilsson och gör här ett försök att räta ut hans frågetecken.

Att Gässlösa skall saneras råder det enighet kring. Vi motsatte oss däremot att Moderaterna, tillsammans med styret, ville forcera en byggnation av en skola i anslutning till den mest förorenade marken.

”Hur många gånger anser Nilsson att man kan chockhöja en och samma taxa med samma argument?”

Vi ansåg att det vore att gå händelserna i förväg innan dess att arkitekttävlingen, som staden har betalt stora belopp för, har presenterat sina visioner. Dels borde de mest förorenade platserna vara de sista platserna man bygger skola på. Hur djupt man behöver sanera påverkas bland annat av vad man placerar var. Med andra ord kan det finnas många miljoner kronor för staden att spara.

Vi motsatte oss att höjningen av VA-taxan skulle frångå tidigare plan och för andra året i rad höjas extraordinärt. Dessutom med samma motivering som Borås energi framförde föregående år när taxan höjdes med elva procent. Hur många gånger anser Nilsson att man kan chockhöja en och samma taxa med samma argument? Underlaget som presenterades för kommunstyrelsen var undermåligt, något som inte verkar beröra Moderaterna eller övriga partier.

Även underlaget kring kostnadsfördelning och finansiering av saneringen var bristfällig. Vi önskade kompletterande information kring alternativen, däribland möjligheten att använda överskott från stadens koncern. Men för den som redan vet bäst och redan har alla svar är detta överflödigt. Likaså för de partier som tar lättvindigt på taxehöjningar.

Vi ansåg även att det var olämpligt att VA-taxan och frågan kring saneringen hanterades i samma beslutspunkt istället för var för sig. Detta stöddes av Moderaterna, och vi frågar oss hur väl förankrad Nilssons inlägg är i hans parti. Eller om Moderaterna har ändrat åsikt?

Nilsson skrev att all information kring ärendet givits Borås energis styrelse och menade därmed att kommunstyrelsen, trots undermåligt underlag, borde ha fått all information via informella vägar. Vi vill än en gång påminna Nilsson om att vi inte är medlem i det ”gentlemen’s agreement” som Nilsson tidigare har refererat till. Vi ställer oss inte bakom den rådande kulturen om informellt styre. Ledamöter bör enligt oss fatta beslut på liggande underlag, inte på hörsägen.

Nilsson påstår att vi skulle tro att problem försvinner om vi blundar för dem. Hade vi så trott hade vi inte replikerat.

Kristian Silbvers (SD), ledamot, kommunstyrelsen

Andreas Exner (SD), kommunalråd