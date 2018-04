Debatt: Nu ställer vi om Skene lasarett

Foto: Sara Uddemar

Att göra Skene lasarett till ett närvårdscentrum skulle garantera att våra invånare får en mer nära och högkvalitativ vård, anser den politiska ledningen i regionen.

Vi i den grönblå majoriteten i Västra Götalandsregionen är mitt uppe i arbetet att ställa om och modernisera hälso- och sjukvården. Regionfullmäktige har antagit en gemensam strategi för att bygga ut den nära vården, koncentrera vård för högre kvalitet och tillgänglighet, utveckla digitala vårdformer och tjänster samt sätta fokus på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.

Det är en omställning som innebär att du som patient ska ha nära tillgång till den vård som du behöver ofta, samt en mer koncentrerad specialistvård för att öka kvaliteten och korta vårdköerna. För att skapa framtidens hälso- och sjukvård och sätta patienten i centrum så inleds därför ett samarbete mellan Södra Älvsborgs sjukhus, Närhälsan, Regionservice och Västfastigheter med syfte att få ändamålsenliga lokaler på Skene lasarett för att stödja utvecklingen i att erbjuda en god och nära hälso- och sjukvård.

Vi ser att Skene lasarett är en viktig pusselbit i utvecklingen av att ställa om dagens hälso- och sjukvård. Att göra Skene lasarett till ett närvårdscentrum skulle garantera att våra invånare får en mer nära och högkvalitativ vård. Vi vill utveckla de gemensamma mobila vårdformerna, arbeta med förebyggande insatser för riskgrupper och samverka kring patienter med specialiserad och avancerad vård i hemmet.

Just nu pågår ett arbete med att utveckla Skene lasarett till ett närvårdscentrum. Grönblå samverkan ser att lasarettet är en viktig komponent i omställningsarbetet för att säkerställa tillgängligheten i hela regionen och inte minst i Sjuhäradsbygden.

En ledstjärna i projektet är nära samverkan med de kringliggande kommunerna. Därför har ett arbete inletts mellan Södra Älvsborgs sjukhus, Närhälsan och Marks kommun som syftar till att etablera en verksamhet som ger mervärde för patienterna och invånarna.

I dag ser vi problem där äldre multisjuka tvingas åka fram och tillbaka mellan hemmet och sjukhuset, eller där färdigbehandlade patienter blir kvar på sjukhusen för att kommunerna inte förmår att ta hem dem. För att förbättra detta behövs bättre kommunikation och samordning med huvudmän, men också helt nya grepp.

Och nu tar vi nya grepp. I det förslag som nu ligger på bordet föreslår vi en etablering av en vårdenhet för Marks kommuns korttidsvård på Skene lasarett, med närhet till Närhälsan. Denna enhet ska också fungera som utbildningsvårdsavdelning och erbjuda former för trainee- och rotationstjänstgöring mellan de olika vårdgivarna. På så vis skapar vi en sömlös vård, från första dagen du kommer in till primärvården, under en eventuell sjukhusvistelse tills du kan återvända hem.

Den grönblå majoriteten har siktet inställt på framtidens hälso- och sjukvård där du som patient är i centrum.

Christina Brandt (M), ordförande, hälso- och sjukvårdsnämnd södra

Tomas Johansson (M), kommunalråd, Marks kommun

Göran Larsson (MP), ordförande, Södra Älvsborgs sjukhusstyrelse

Cecilia Andersson (C), ledamot i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 1:e v. ordf. i hälso- och sjukvårdsnämnd södra

Ann-Sofie Alm (M), ordförande, primärvårdsstyrelsen

Linn Brandström (M), ordförande, styrelsen för beställd primärvård

Birgit Andersson (L), ledamot, Södra Älvsborgs sjukhusstyrelse

Lars-Inge Andersson (KD), ledamot, Södra Älvsborgs sjukhusstyrelse