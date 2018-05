Debatt: Kampen är inte slut för hbtq-personer i Sverige

Foto: Desmond Boylan

Extremister från både höger och vänster driver hård propaganda mot hbtq-personer och den homolobby de tror finns, påpekar skribenterna.

Den 17 maj var det inte bara Norges nationaldag utan också IDAHOT – the international day against Homophobia and Transphobia. En dag att stå upp för det som borde vara självklart. Lika rättigheter, skyldigheter, möjligheter – lika för alla. Men så enkel är inte verkligheten.

Vi lever 2018 och möts ibland av frågan – att det där med homosexuella, bisexuella och transpersoner det är väl klart och okontroversiellt i dag. Det är väl ingen som har problem med det. Visserligen har Sverige kommit ganska långt vad gäller att likställa hbtq-personer med andra i lagen men vi är långt ifrån framme. Resan är inte slut. Bara de senaste veckorna har vi sett tydliga bevis på att det finns motstånd och hat mot hbtq-personer i Sverige. På Öckerö utanför Göteborg stals och förstördes alla affischer som satts upp för att göra reklam för den lokala Pride-dagen. I Eskilstuna gjorde Nordiska Motståndsrörelsen en aktion mot Spring Pride med klistermärken, propaganda och avspärrningsband på trappan till en av de organisationer som stöttar Pride. Två exempel men inte ovanliga händelser.

Pride-flaggor stjäls och eldas upp på plats efter plats i hela landet. Extremister från både höger och vänster driver hård propaganda mot hbtq-personer och den homolobby de tror finns. I vissa förorter och bostadsområden där utanförskapet brer ut sig är homo- och transfobin högst närvarande. Hbtq-personer flyttar när bilar vandaliseras, fönster slås in och de möts av trakasserier på gatorna. Unga killar och tjejer utsätts för hedersförtryck, övergrepp och våld på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet. Detta sker i Sverige idag och det är totalt oacceptabelt. Därför behöver vi stå upp för hbtq-personer självklara rätt att synas, höras och finnas.

I år arrangeras det Pride-festivaler eller parader på över 60 olika platser i Sverige. Det är utmärkt tillfällen att manifestera och visa stöd. Vi kommer att synas och höras och vara med på så många som möjligt. De mörka krafterna som vill rulla tillbaka tiden ska inte få vinna eller dominera det offentliga rummet.

Vi kommer också fortsätta jobba hårt för en politik i Sverige som tar tryggheten på allvar – inte minst hbtq-personers trygghet. En politik som en gång för alla tar kampen mot hedersförtrycket på största allvar och gör allt för att få bort det. En politik som ser individer och på riktigt står upp för allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter – lika för alla.

Fredrik Saweståhl, förbundsordförande Öppna moderater – Moderaternas hbtq-förbund

Kim Hedbom, distriktsordförande, Öppna moderater, Örebro län

Sophia Ahlin, distriktsordförande, Öppna moderater, sydost