Debatt: Hur blev Sverige så här?

I dagens Sverige bedrivs det en tävling mot botten i den politiska retoriken där ingen vill samarbeta med Sverigedemokraterna, men alla bedriver deras politik, menar skribenterna.

Trots den varmaste våren på mycket länge så blåser kalla vindar genom Europa. Högerextremister på marsch in i parlamenten i länder som Ungern, Österrike och Italien. I Sverige har en allt kallare syn på människan legat i luften länge.

Vid valet 2010 kom Sverigedemokraterna in i riksdagen på en retorik som beskyllde individer för strukturella problem. Med en politik som har anor från 1930-talets Europa. Ett parti som startades utav folk som under 1940-talet var SS-officerare och under resten av 1900-talet aktiva nazister. Att SD kom in i riksdagen sände chockvågor och alla partier lovade dyrt och heligt att inte samarbeta eller ens prata med dem.

2010 talade Socialdemokraterna om att stå upp för människovärdet och inte skuldbelägga invandrarna för samhällsproblem, såsom bostadskrisen, arbetslösheten och problem i välfärden. 2017 började man tala om ett andrum där man gick ifrån en politik där man såg lidandet i människors flykt som börda.

Sverige gick från att ha varit ett land där politiker såg människor som kommit hit som en tillgång och ett måste för att stå upp för allas människors lika värde, till ett Sverige där retoriken är hårdare än betong i en samhällsbild där systemkritiken lyser med sin frånvaro. Helt plötsligt finns misstänksamhet mot alla människor och det går inte att lita på någon. Vi gick från ett rikt land med demografiutmaningar till ett land som varken har plats, råd eller tro på framtiden. Hur gick det till?

I dagens Sverige så bedrivs det en tävling mot botten i den politiska retoriken där ingen vill samarbeta med Sverigedemokraterna, men alla bedriver deras politik. Vi saknar en politik där system byggs och utvecklas för att hjälpa människan och inte bara kontrollera den. Folk drömmer sig tillbaka till en tid där politiker var som Olof Palme, inte nödvändigtvis för vad han stod för, utan för att han inte böjde sig och istället stod upp för sina åsikter. Oavsett vad den senaste opinionsundersökningen visade.

Människor på flykt kommer inte sluta vara mindre på flykt när vi sluter gränser. Att stoppa fingrarna i öronen, blunda och låtsas att det inte finns problem i världen kommer inte lösa några problem, utan enbart göra det värre för människor. Sverige har historiskt varit en humanitär stormakt, och vi vill fortsätta vara det och därför kommer vi att hålla i en gemensam demonstration anordnad av Ung vänster Borås och SSU Södra Älvsborg på vår nationaldag på Stora torget i Borås. För ett Sverige där alla har sin plats oavsett vad du heter eller var du har bott. Vi tror på ett Sverige som står upp för allas lika rättigheter.

Liridona Rexhepi, SSU Södra Älvsborg

Hanna Lopez, Ung vänster Borås