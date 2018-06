Debatt: Borås växer – med förnuft

Foto: Anton Hedberg

En levande stadskärna bygger på att fler människor kan bo i centrala Borås. Det innebär dock inte att varje grön plätt skall ses som ett potentiellt byggprojekt, anser Lars-Gunnar Comén.

Att bygga eller inte bygga, hur och var har under senare tid varit föremål för debatt i vår stad. Glädjande nog har Borås upplevt en period av tillväxt. Invånarantalet har ökat markant, vilket satt bostadsmarknaden under press. Många boråsare har upplevt eller känner någon som desperat letar bostad. Under flera år hände inte mycket på byggfronten i Borås.

Moderaterna har drivit på och skapat förutsättningar för allmännyttan att äntligen komma igång med byggnation i stor skala. Vår uppgörelse med S att tillåta AB Bostäder sälja av fastigheter för att få ekonomiska resurser att bygga nytt ger nu resultat. Ur rivningsmassorna vid Hulta torg växer snart två 16-våningshus fram. Men det räcker inte. Moderaterna har som vallöfte att verka för att produktionen av hyreslägenheter påskyndas än mer för att möta det uppdämda behovet.

Något som helt saknas i Borås är så kallade ägarlägenheter. Varför? Jag menar att det kan vara en intressant modell för framtiden. Många människor vill äga sitt boende. I en bostadsrätt äger du egentligen inte din lägenhet. Du äger en andel i en bostadsrättsförening. En ägarlägenhet definieras som en fastighet i sig och innehavaren äger alltså dels sin lägenhet, dels en andel i den fastighet som innefattar tomten och de gemensamma utrymmena.

Hela Borås måste leva och ges möjligheter för ökad tillväxt. En hjärtefråga för oss är att byggnation stimuleras och möjliggörs även utanför centralorten. Detta gäller såväl allmännyttan som byggande i allmänhet. En viktig fråga för oss moderater är att byggande i så kallad randzon i de flesta fall tillåts. Alltså att enskilda personer och andra som vill bygga i utkanten av icke detaljplanelagt område utanför tätorter ges bygglov.

Vi måste låta enskilda medborgare som har hus nära sjöar eller planerar utbyggnader att ges möjligheten att bygga ut – så länge det inte stör naturvärden. Så gynnar vi bäst landsbygdens möjlighet att attrahera fler människor och ge livskraft för enskilda.

Moderaterna är positiva till en förtätning av Borås. En levande stadskärna bygger på att fler människor kan bo i centrala Borås. Det innebär dock inte att varje parkeringsplats eller grön plätt skall ses som ett potentiellt byggprojekt. Vi måste också värna att vissa fria ytor finns kvar. Förtätningar i bostadsområden skall också kunna tillåtas, men kräver att varje projekt genomlyses hur boende och trafiksituationen påverkas. Det bör inte byggas tiovåningshus i villabebyggelse, men vi ser förnuftiga och områdesanpassade förtätningar som positiva i en levande stad som ständigt utvecklas.

Lars-Gunnar Comén (M), 1:e vice ordförande, samhällsbyggnadsnämnden, ledamot i kommunfullmäktige