Bygg billigare för studenter

Foto: Linn Bergbrant

Det måste bli lättare att bygga studentbostäder, för att ingen ska behöva få sina drömmar krossade av en dysfunktionell bostadsmarknad, menar Karl Philip Nilsson, Liberala ungdomsförbundet.

Förra veckan fick tusentals blivande studenter beskedet att deras framtid är i Borås. För många väntar den bästa tiden i deras liv, medan andra tvingas ge upp sina drömmar om studier när de inte hittar en bostad. Bostadskrisen är inget nytt, men problematiken fortsätter ändå att växa. Det måste bli lättare att bygga studentbostäder, för att ingen ska behöva få sina drömmar krossade av en dysfunktionell bostadsmarknad. Därför borde studentbostäder vara en egen boendeform i lagstiftningen.

Bostadsbristen hindrar unga från att ta nästa steg i livet och följa sina drömmar. Istället för att det är tidigare studiemeriter som avgör om en person kommer att kunna börja studera är det istället två andra faktorer – föräldrarnas plånbok och närheten till studieorten, så att man inte behöver hitta ett eget boende.

Bakgrund ska inte avgöra ens möjligheter att studera. Det ska inte spela någon roll om ditt namn är Anisa eller Anna eller om du är uppvuxen i Ludvika eller Lund, dina möjligheter att studera ska vara desamma. Då krävs en bostadspolitik som ser till att det är möjligt för dem som inte har föräldrar med en fet plånbok eller som inte bor vid en studentstad att hitta en bostad.

Bostadsmarknaden ska inte vara en drömkrossare, men med dagens bostadsbrist är just det fallet. Tusentals studenter får årligen tacka nej till utbildning för att de inte hittar en bostad. Behovet av nya bostäder är stort, speciellt för studenter. Idag finns väldigt höga byggkrav vilka gör att det är krångligt och dyrt att bygga små lägenheter. Under den relativt korta studieperioden måste det vara viktigare att se till att de som kommit in på en utbildning får en bostad, än att bullernivån utanför huset håller samma nivå som för permanentbostäder.

Studentbostaden är en genomgångsbostad och ofta används studentbostaden för att samla ködagar i den ordinarie bostadskön. Det är orimligt att samma regler för exempelvis utrustning, buller och storlek ska gälla som för andra lägenheter. En egen boendeform med förenklade regler kommer att bidra till fler studentbostäder och ge ungdomar från mindre välbärgade familjer möjligheten att kunna gå sin drömutbildning.

Dagens nybyggda lägenheter har ofta väldigt höga hyror. Minskat regelkrångel gör att hyrorna kan hållas nere. Från byggbolagens sida menar man att man kan minska produktionskostnaderna med 20 procent genom att sänka byggkraven och ändå bygga bostäder av god standard. En besparing som direkt leder till en sänkning av studenternas hyra.

Vilka föräldrar man föds med får inte avgöra om man har möjlighet att studera. Fler och billigare bostäder ger fler möjlighet att följa sina drömmar om studier. Det måste därför bli lättare och billigare att bygga studentbostäder, därför borde studentbostäder vara en egen boendeform i lagstiftningen.

Karl Philip Nilsson, Liberala ungdomsförbundet