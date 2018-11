Världens starkaste pizza ska serveras i Borås – övervakas av ”Harakirigubben”

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Bryggan Café och Bistros ägare Johan Bengelsdorff och ”Harakirigubben” från Gamla stan i Stockholm har slagit sina kloka huvuden ihop och levererar en minst sagt het nyhet för alla pizzaälskare.

Krogen får redan nu ett helt nytt koncept under tre dagar, 4-6 december. Det är ägare Johan Bengelsdorff som fått idén att bjuda på en minst sagt stark anrättning.

– Jag har länge varit entusiast av stark mat och det föll sig helt naturligt att kontakta Jesper för ett samarbete.

Jesper är Jesper Levin, mer känd som Harakirigubben som gjort sig ett namn med den beryktade Harakirikorven, enligt honom själv världens starkaste korv.

”Den som gillar stark mat får nog tänka ett varv till, den här pizzan är inte att leka med”

Korven säljs i Jesper Levins korvvagn i Gamla stan i Stockholm och har genererat stort intresse online, inte minst på Harakirigubbens egen Youtube-kanal där tappra själar under stor vånda antar utmaningen att äta upp korven. Konceptet är enkelt och kommer nu i en något uppdaterad version till Borås.

– Den som gillar stark mat får nog tänka ett varv till, den här pizzan är inte att leka med. Vi har alltså skivad Harakirikorv som fyllning, tillsammans med den starka såsen som Jesper tagit fram, säger Johan Bengelsdorff.

En av den hemliga såsens ingredienser är Carolina Reaper, världens starkaste chilipeppar. Hettan på chilipeppar brukar beräknas enligt Scoville-skalan där Tabasco ligger på 2500–5000 grader av hetta.

”Beroende på hur det går så kanske Harakiripizzan blir ett stående inslag på menyn”

Harakirikorven tillsammans med den hemliga såsen ligger på cirka 2 000 000 grader, fullt jämförbar med pepparspray.

– Vi vill alltså lyfta in konceptet med Harakirikorven i restaurangmiljö och utlysa en utmaning under lite mer städade former. Den som klarar att äta en Harakiripizza på 6 min och 66 sekunder, djävulens siffra 666, har klarat utmaningen.

Reglerna är enkla. Pizzan ska ätas med bestick, deltagarna får alltså inte trycka i sig något med händerna och det inte tillåtet att dricka något under själva ätandet. Kameror och bildskärmar ska installeras både i köket och restaurangen så att gästerna kan följa tillagningen och hur det går för dem som vågar sig på utmaningen. Jesper Levin ska själv närvara och se till att det hela går rätt till.

– Vi hoppas att det kommer mycket folk, man måste såklart inte anta utmaningen utan kan äta precis vad man vill. Beroende på hur det går så kanske Harakiripizzan blir ett stående inslag på menyn.

Har du själv provsmakat Harakiripizzan?

– Nej, men jag har smakat korven, utan den starka såsen till och bara det är otroligt starkt, säger Johan Bengelsdorff.