Foto: Johan Nilsson/TT

Boende i Dannike kom hem sent på fredagskvällen och fann att någon brutit sig in i villan.

Polisen fick in en anmälan om inbrottet vid 22-tiden. Det är oklart om något stulits från adressen men enligt polisen har okänd gärningsperson tagit sig in och sökt igenom bostaden, någon gång under fredagen.

Ingen misstänkt har gripits.