Uppgift till BT: Misstänkt våldtäkt i taxibil i Borås

En kvinna har anmält att hon blivit utsatt för en våldtäkt i Borås.

Enligt uppgift till BT skedde det misstänkta övergreppet i en taxibil och en man har anhållits.

Polisen bekräftar för BT att man utreder en misstänkt våldtäkt.

– Det finns en anmälan upprättad och vi arbetar för fullt med ärendet, säger Per-Anders Aronsson, jourhavande förundersökningsledare i Borås.

Våldtäkten ska ha inträffat under natten till tisdagen i Borås. Polisen fick in anmälan på morgonen och har vidtagit utredningsåtgärder under dagen.

Polisen fick snabbt fram en man som misstänkt för brottet. Under eftermiddagen togs beslut om hämtning till förhör av honom.

Mannen fördes till polisstationen och satt i förhör under tidiga kvällen. Efter förhöret beslutade åklagare att anhålla honom som misstänkt för våldtäkt.

Mannen nekar till brott.

– Vi kommer att hålla nya förhör med honom i morgon, säger Aronsson.

Under dagen togs även beslut om att ta en bil i beslag. Enligt uppgift till BT handlar det om en taxibil och det är i själva fordonet som våldtäkten ska ha ägt rum.

Per-Anders Aronsson vill inte kommentera de uppgifterna.

– Det är ingenting jag vill gå in på, säger han.

Bilen ska nu undersökas av polisens tekniker för att säkra eventuella spår.

Kvinnan ska inte ha fått några fysiska skador.

– Nej, inte vad som framgått, säger Per-Anders Aronsson.

Utredningen är i ett känsligt läge och Aronsson vill inte gå in på närmare omständigheter kring händelsen.

Utredningen fortsätter nu med bland annat vidare förhör.

– Det är uppgifter som ska kontrolleras och vi jämför berättelserna från målsäganden och den misstänkte. Det kan vara så att vi behöver höra andra för styrka uppgifter, till exempel, säger Aronsson.

Jonas Ekelund

jonas.ekelund@bt.se