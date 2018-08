TORTYREN: Makabra detaljerna i brutala kidnappningen – förnedrade offret

Foto: Polisutredningen

Offrets skakande berättelse kan inte beskrivas som annat än den värsta mardrömmen.

Under ett dygn blev han brutalt misshandlad, förnedrad och torterad vid en kidnappning.

Flera män åtalas nu för en mängd mycket allvarliga brott.

BT har tidigare berättat om det råa människorovet som inträffade i början på juli i Borås.

En man ska då ha misshandlats grovt av flera män och körts runt i en bil i ett utdraget förlopp.

Granskas händelsekedjan närmare framkommer delar som närmast kan liknas vid tortyr.

”De vill kunna utöva utpressning mot mig i framtiden”

Allt började, enligt offret, strax efter midnatt den 30 juni. Han blev då kontaktad av en bekant, en 36-årig boråsare, som bjöd över honom till sig.

Männen träffades och snart dök en annan man upp, 28 år. Stämningen var mycket bra.

Men vid femtiden hände något.

– De blev båda som galna, säger offret i förhör.

36-åringen och 28-åringen ska ha plockat fram pistol, flera knivar och järnrör.

Sedan ska 36-åringen ha gått till våldsam attack mot mannen med ett kraftigt rör.

– Slagen träffade överallt; på huvudet, kroppen, benen, armarna. Sedan började misshandeln med kniv.

Foto: Polisutredningen

Mannen ska ha blivit skuren över hela kroppen.

– Han skadade mig, skar mig, stack mig.

Samtidigt som misshandeln pågick ska gärningsmännen ha filmat överfallet.

– De hade också videosamtal med andra och visade dem vad som hände. Detta pågick i timme efter timme. De hade handfängsel och pratade sinsemellan om att binda fast mig och våldta mig.

En 30-åring dök upp och ska ha anslutit till överfallet. Trion tvingade offret att säga förnedrande saker framför kameran, enligt offret.

– Att jag har våldtagit tjejer på gatan, att jag har våldtagit tjejer på bussen, att jag är kriminell. Samma sak vad gäller min familj, att jag ville våldta dom också. De vill kunna utöva utpressning mot mig i framtiden.

Foto: Polisen

Misshandeln fortsatte med slag och sparkar. Mannens huvud hölls fast och gärningsmännen ska ha använt en sladd som de slog i hans öga gång efter gång till dess att han inte kunde se.

Enligt offret ska männen ha skickat mycket förnedrande bilder till hans egna vänner.

– De har förstört mitt liv, säger han om händelserna som han beskriver som tortyr.

Männen ska också ha tvingat till sig en mängd koder och försökt köpa saker på nätet i mannens namn. Bankkortet fick offret också lämna ifrån sig och förövarna ska ha tagit ut 12 000 kronor i en bankomat.

Efter tolv timmar ska mannen under pistol- och knivhot ha tvingats ut till sin bil och förts bort av 36- och 28-åringen. Färden gick mot Jönköping och flera gånger stannade de till för att misshandla och hota offret. Den utsatte slängdes in i bagaget där han fick ligga under stora delar.

Offret försökte vid något tillfälle fly men jagades ikapp och tortyren ska ha fortsatt.

Foto: Polisutredningen

Först efter ett dygn var de tillbaka i Borås och offret släpptes av. I samband med det ska han ha hotats till livet om han pratade med polisen.

Mannen slog ändå larm och fördes till sjukhus. På bilder från förundersökningen syns stora sår, svullnader och blåmärken över hela kroppen.

Skadorna var så många att rättsintyget sträcker sig över tolv sidor. Enligt läkarna går det inte att uttala sig om mannen kommer få någon permanent synnedsättning.

Bakgrunden till dådet var okänt enligt den utsatte.

Två misstänkta greps kort efter händelsen och den tredje ytterligare några dagar senare.

I bevisningen ingår bland annat mobilfilmer från misshandeln, övervakningsfilmer, dna-spår och mycket annat. Filmerna och bilderna är mycket starka och visar bland annat hur mannen ligger ihopkrypt i bagaget.

36- och 28-åringen åtalas för människorov, grov misshandel, rån, övergrepp i rättssak och tillgrepp av fortskaffningsmedel. 30-åringen misstänks för rån och grov misshandel.

Flera av brotten är mycket allvarliga och kan var för sig ge långa fängelsestraff.

BT har sökt åklagaren.

Jonas Ekelund

jonas.ekelund@bt.se