"Tågfrågan är i ett vakuum”

Foto: Joel Engblom

Beslut kring finansiering av höghastighetsjärnvägen väntar först efter valet. Det är bråttom att komma fram med en lösning säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M). – Vi har ingen kapacitet kvar idag.

Hur höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Borås vidare mot Jönköping ska finansieras är ännu inte beslutat. Att det ska rymmas in statsbudgeten varje år skulle få till konsekvens att det tar generationer att bygga färdigt stambanorna som ska gå mellan Göteborg, Stockholm och Malmö.

Att riksdagspartierna kan komma överens om alternativ finansiering av bygget, kommer inte hända före valet, säger Johnny Magnusson (M) vid ett seminarium i Almedalen kring ämnet.

– Det här är en fråga som är lite i ett vakuum just nu. Det har pågått förhandlingar lite i skymundan under våren, men såvitt jag vet har det inte resulterat i något beslut, inte heller någon tidtabell. Den är lagd på is till efter valet, säger Magnusson.

Västra Götalandsregionen har lobbat i järnvägsfrågan och erbjudit medfinansiering om tre miljarder kronor för att skynda på projektet, som infrastrukturministern Tomas Eneroth (S) lovat byggstart på 2024.

Hur viktigt är det att snabbt få till finansieringsfrågan?

– I mina ögon är det jättebråttom. Om vi ska bygga till Borås-Jönköping, bara att avgöra var stationen ska ligga i Borås, det är en jättegrej. Då måste vi komma i skarpt läge så politikerna kan fråga väljarna, ska vi ha det så här eller på något annat sätt. Ska frågan hänga i luften så blir det ingenting gjort, säger Johnny Magnusson till BT.

– Bara byggtiden är tio år, och vi har ingen kapacitet kvar på spåren idag, vi har 1400 bussar på riksväg 40 varje dag, det kommer vi få göra i tio års tid. Med dagens finansiering tar det 70 års tid, säger Magnusson.

Nationalekonomen Anne-Marie Pålsson sågade vid samma seminarium de nationella överskottsmålen, som hon menade var relevanta i tider med usla statsfinanser. Istället hade pengarna kunnat gå till hårdare satsningar i järnvägen.

– Det finns en kostnad med att ha ett överskottsmål, genom att vi avstår från att göra angelägna satsningar. Blir vi rika genom att amortera på en statsskuld eller att satsa andra saker, säger Anne-Marie Pålsson.

– Det är ett synsätt som spritt sig till politiker, ett synsätt som jag menar är oerhört destruktivt, säger hon.

Vid Almedalsveckan förra året föreslog Sverigeförhandlingen lånefinansiering för att snabba på bygget.

Det fanns en stor samsyn kring frågan under seminariet, där även trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith (MP), Göteborgs och Malmös kommunstyrelseordförande Ann-Sofie Hermansson (S) respektive Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), liksom Teknikföretagens vd Klas Wåhlberg deltog.

– Det är ett värde som varar länge, därför är det rationellt att låna till järnvägssatsningen, säger Karin Svensson Smith.