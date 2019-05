Said Abdu hoppas på kryssröster till Bryssel

Trots opinionsläget hoppas Liberalernas andranamn Said Abdu att väljarna ska ge honom en plats i Europaparlamentet. Under onsdagen besökte han Borås.

Foto: Ceasar Segergren

– Det är intensivt som bara den (skratt). Det känns bra. Jag var lite orolig för två veckor sedan när många inte ens visste att det var val. Det är ett så viktigt val, det viktigaste sedan vi gick med i EU.

Jag tycker ofta att man glömmer syftet med unionen. Det finns inget självändamål med EU.

Vad innebär det för dig?

– Det handlar om vilken riktning Europa ska ta. EU har levererat fred och frihet genom ekonomiskt samarbete men för oss handlar det också om att det finns en värdegrund man måste leva upp till. Jag tycker ofta att man glömmer syftet med unionen. Det finns inget självändamål med EU. Det är ett verktyg för att ge den enskilda människan så mycket frihet och möjligheter som möjligt.

Han fortsätter:

– Jag har haft personvalsrörelse ända sedan riksdagsvalet och har pratat mycket om den liberala demokratin och mänskliga rättigheter men också miljö- och klimatfrågan där vi vill ge EU muskler. En del är lite ängsliga och vill inte flytta makten, men vi måste göra det om vi menar allvar.

När Said Abdu nominerades väckte det visst motstånd som bland annat har sin grund i hans tidigare skulder hos Kronofogden och öppna kritik mot partikamrater.

Hur kommenterar du det?

– Att en enskild medlem inte tyckte att jag var lämplig får stå för henne, man kan inte få med sig alla. Jag känner starkt förtroende.

Har du fått frågor om det under valrörelsen?

– Inte en enda gång.

För oss handlar det om att jobba hela vägen in i kaklet och att få prata sakpolitik.

Som kandidat från Trollhättan vill han ge valrörelsen en västsvensk prägel.

– Man måste alltid försöka bryta ner det. Det är jätteviktigt tror jag så att människor förstår hur stor bäring besluten i EU har.

Liberalerna har under en tid balanserat nära gränsen att förlora sitt mandat i Europaparlamentet.

Hur bedömer du dina möjligheter till en plats i parlamentet?

– Jag har ju kryssat in mig i riksdagen två gånger ... det är synd att valrörelsen har kommit igång så sent. För oss handlar det om att jobba hela vägen in i kaklet och att få prata sakpolitik, då kommer vi att gå stärkta.