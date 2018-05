Ropade ”I will see you around” till vittne efter misshandel – frias av tingsrätten

Mannen gick till angrepp mot vicevärden. Sedan skrek och pekade han på ett vittne som filmade misshandeln: ”I will see you around”.

Nu frias boråsaren för övergrepp i rättssak.

”Vad han har avsett med sitt uttalande är inte helt klart”, står det i domen.

Händelsen inträffade i februari förra året.

Boende i ett flerfamiljshus i en stadsdel i Borås hade haft problem med att personer från andra hus slängde avfall i deras sopnedkast.

”Han ropar han efter en av sina söner som kommer emot mig”

När vicevärden var på väg hem fick han syn på en man som höll på att dumpa sopor hos dem.

Vicevärden förklarade att det inte var acceptabelt och mannen blev då mycket arg och upprörd.

– Han säger att han får göra som han vill och att han ska skicka sina pojkar på mig. Sedan så ropar han efter en av sina söner som kommer emot mig, berättade vicevärden.

Sonen, en 21-årig boråsare, utdelade en knuff och slag mot vicevärden.

På en balkong stod ett vittne och filmade händelsen. När 21-åringen såg det skrek han: ”I will see you around”. Samtidigt pekade han på vittnet.

Senare på dagen uppgav vittnet att en man trängt sig in i hans bostad.

– Han frågade var telefonen var, sa vittnet.

Vittnet fick ut mannen i trappuppgången, där ytterligare två maskerade män befann sig. En av dem hade en machete, uppgav vittnet.

”Vilken mytoman. Jag vet inget om det där”

Vittnet lyckades låsa dörren och männen skrek att de skulle döda honom om de inte fick telefonen, enligt vittnet.

Kort senare kom polisen till platsen och i området greps 21-åringen.

Han nekade helt i förhör.

– Vilken mytoman. Jag vet inget om det där, sa han.

Angående misshandeln hävdade han att han agerat i nödvärn.

Mannen åtalades för en rad brott. Utöver misshandeln och övergrepp i rättssak ställdes han inför rätta för ytterligare två misshandelsfall, brukande av falsk urkund och olaga hot.

”Vad NN har avsett med sitt uttalande är inte helt klart”

Boråsaren fälldes för angreppet mot vicevärden. 21-åringen frikändes däremot för övergrepp i rättssak. Rätten ansåg att det inte fanns tillräckliga bevis för att mannen var en av dem som sökte upp vittnet i hemmet.

Domstolen menade även att det 21-åringen ropat till vittnet efter misshandeln inte heller var straffbart.

”Vad NN har avsett med sitt uttalande är inte helt klart. Utifrån vad filmen visar förefaller han ha sagt det i förbigående och det kan inte utan vidare antas att det varit fråga om ett hot om våld”, står det i beslutet.

Han friades för ett annat misshandelsfall men fälldes på övriga punkter. Däribland brukande av falsk urkund. Det brottet uppdagades när mannen ville arbeta med ungdomar i Borås stad.

På det förfalskade utdraget ut belastningsregistret framgick inte att han var dömd för flera utpressningsförsök mot tonåringar med brutala metoder, olaga hot, olaga tvång, vapenbrott. Med mera.

För de nya fyra brotten, som begicks under prövotid för skyddstillsyn, blev påföljden fyra månaders fängelse.

Domaren i målet var dock av en annan uppfattning.

Rådmannen ville fria mannen för ena misshandelsfallet och olaga hot. Straffet skulle bli samhällstjänst och skyddstillsyn. ”Jag anser att det finns skäl att anta att en skyddstillsyn kan bidra till att NN avhåller sig från fortsatt brottslighet”, skrev domen.

Åsikterna fick inget gehör hos övriga i domstolen.

Jonas Ekelund

jonas.ekelund@bt.se