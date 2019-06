Under natten upptäcktes springande hästar på riksväg 41. Efter en räddningsaktion är nu hästarna i säkert förvar. Nu söker de efter ägaren.

Sent under tisdagskvällen fick Pia Johansson in uppgifter om att det sprang två hästar på riksväg 41 i höjd med Kinnarumma. Hon valde att åka dit och hjälpa till att fånga in hästarna.

– Efter att vi fick tag på dem så ringde vi polisen som eskorterade oss av 41:an. Nu har jag dem hemma i stallet och vi försöker få reda på vilka som äger hästarna, säger Pia Johansson.

Hästarna är inte chippade och än så länge har ingen i området känt igen dem.

– Det finns väldigt många hästar häromkring men vi har ingen aning om hur långt de kan ha vandrat. De kan vara ända från Fritsla eller Skene. Det går rätt fort för hästarna att gå därifrån.

Hur mår hästarna efter det inträffade?

– De är väldigt lugna och ser ut att må bra.