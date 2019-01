JUST NU: Risk för halka under eftermiddag och kväll

Snöoväder drar in över landet med varningar för mycket snö på flera håll.

– Det kan bli problem på vägarna, säger meteorologen Sandra Andersson till TT.

I Västra Götaland blir det mestadels regn.

– Just nu är det mest regn och på olika håll snö som under dagen övergår alltmer i snö. Även i Götaland övergår regnet mot snö under kvällen och natten för det är kallare luft som strömmar ner under landet, säger Sandra Andersson till nyhetsbyrån.

P4 Sjuhärad varnar för att halka kan drabba Sjuhärad redan under eftermiddagen.