JUST NU: Nytt inbrott i Borås – tog sig in via dörr

Foto: Johan Nilsson/TT Inbrotten i Borås fortsätter. På torsdagen drabbades en villaägare på Sörmarken. Inbrottet upptäcktes på tidiga kvällen. – Det hände någon gång under dagen, säger Fredrik Zetterlund, jourhavande förundersökningsledare vid polisen i Borås. Gärningsmannen eller gärningsmännen tog sig in genom att bryta upp altandörren till bostaden. – Det verkar som att man varit ute efter smycken, säger Zetterlund. En mängd hem har under de senaste veckorna blivit utsatta. Och tjuvarna slår oftast till på sena eftermiddagen eller kvällen, när det börjat mörkna. Boråspolisen har tidigare gett tips på hur man kan försöka freda sig och har bland annat pekat på god grannsamverkan. – Bra kontakt med grannarna och att försöka hålla god uppsikt över sin egen och sina grannars bostad är väldigt viktigt. Har man möjlighet att installera larm kan även det vara ett bra sätt att skydda sig på, har Fredrik Zetterlund sagt.