Här har ni BT:s nya korsord!

Borås Tidning satsar på nya korsord. Nio gånger i veckan!

Jag har aldrig lyckats lösa ett korsord. Jag har försökt men tröttnar alltid halvvägs i in alla språkliga mysterier och klurigheter.

Men jag vet att bland er, kära BT-läsare, finns det kompetens på området. Det har jag märkt när jag är ute och träffar er. BT:s korsord kommer alltid på tal. För lätta, tycker en del. För svåra, tycker andra. Men en sak är klar. Korsord ska vi ha.

Därför var det ett populärt beslut vi tog för en tid sedan när vi bestämde oss för att införa ett dagligt korsord, något som tidigare bara funnits under sommarmånaderna. Anledningen? Jo, vi märkte att när vi efter sommaren slutade med dagliga korsord så infann sig en stor besvikelse hos många läsare.

Därför ändrade vi oss och det ordklurande som tidigare bara funnits i våra helgtidningar finns numera i BT varje dag.

Korsord i dagstidningar är en tradition med anor. Det första moderna korsordet publicerades i New York Times 1913. I Sverige var Göteborgs-Tidningen först, 1924. Jag har inte forskat i när BT började, men säkerligen var även vi tidigt ute.

Under mina snart 40 år på BT:s redaktion har korsordsleverantörerna varit många. Nu är det dags att byta igen. Vi har vänt oss till anrika företaget Bulls för att hitta en helhetslösning för veckans alla sju dagar. Från och med i morgon får ni därför ett antal nya korsord att ta er an. Ett varje dag, utom på lördagar då ni får tre (!) kryss att lösa. Vi har för säkerhets skull plockat in två extra kryss från TT på helgen. Vi vill ju inte att ni ska bli sysslolösa…

Som ni förstod av min inledning är jag ingen expert på området. Bulls är det och levererar korsord till ett stort antal tidningar i Sverige. Jag litar på att de har tagit fram det bästa de har. Men jag är förstås nyfiken på vad ni, kära läsare, tycker. Ni är de verkliga experterna. Så hör gärna av er med era åsikter när ni har tampats med de nya kryssen ett tag.