Inbrott i Borås och Fristad och larm om gräsbrand i Svenljunga.

Under natten tog sig en inbrottstjuv in i en villa i Fristad. Kameralarmet som fanns i huset triggades och polis kallades till platsen.

Inbrottstjuven hann dock avvika från platsen och det är oklart om han har fått med sig någonting från huset. Läs mer här.

Tidigt under lördagsmorgonen gick larmet hos ett företag på Druveforsvägen efter att en inbrottstjuv tagit sig in via ett krossat fönster. Polispatrull kunde snabbt komma till platsen och gripa mannen. Han misstänks nu för försök till stöld genom inbrott och kommer att höras under dagen. Läs mer här.

Under natten larmades räddningstjänsten om en gräsbrand i Svenljunga. Det visade sig vara en kompost, ungefär en kvadratmeter stort, som hade fattat eld och kunde snabbt släckas.

Sverige

Folktandvården skriker efter tandläkare, men hittar inte alls tillräckligt många. I Dalarna tar man in tandläkare från Portugal, rapporterar SR Ekot.

För tillfället skulle Folktandvården behöva ungefär 300 tandläkare till, och lika många tandhygienister. Regeringen har skjutit till pengar för att utbilda fler, men det tar ju sin tid.

Däremot finns det gott om tandläkare i Portugal, och Dalarna har hittills lyckats rekrytera över 30 stycken därifrån. (TT)

Osäkerheten kring personlig assistans drabbar familjer hårt, enligt en rundfrågning som RBU (Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar) gjort.

Många berättar om en extremt ansträngd situation, med långa sjukskrivningar för föräldrar och andra vårdnadshavare efter indragen eller aldrig beviljad assistans.

Möjlighet till personlig assistans är en av flera rättigheter i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Efter ökande kostnader har lagen de senaste åren varit föremål för intensiv debatt, och utreds nu på regeringens uppdrag.

Efter hård kritik backade regeringen i våras om sparkrav, men enligt RBU har utredningen ändå "inget mandat att föreslå några förbättringar eftersom den inte får lägga förslag som ökar kostnaderna".

"Det är nu tre månader kvar till valet och fortfarande har de två stora partierna som gör anspråk på att få leda en framtida regering, Socialdemokraterna och Moderaterna, inte talat om hur de tänker lösa assistanskrisen", säger förbundsordförande Maria Persdotter, enligt ett pressmeddelande. (TT)

En man i 20-årsåldern har förts till sjukhus med ambulans efter att ha fallit från ett studentflak i Örebro. Enligt polisens uppgifter ska mannen ha fallit från en höjd av närmare tre meter.

Enligt Universitetssjukhuset i Örebro är mannens skador allvarliga men inte livshotande.

Larmet kom till polisen strax efter klockan 15 på fredagseftermiddagen.

– Det skedde i samband med att han skulle kliva av flaket efter att kortegen var klar, säger Christina Hallin, presstalesperson vid polisregion Bergslagen. (TT)

Världen

Kabinbanan upp till den världsberömda Sockertoppen i Rio de Janeiro i Brasilien stoppades efter skottlossning under fredagen.

Under en sammandrabbning med en grupp beväpnade män vid en insats skadades en polis. I samma område börjar kabinbanan sin färd upp mot den 396 meter höga toppen, en av landets största turistattraktioner.

Två år efter OS-värdskapet har våldet ökat i staden. Polisinsatser riktade mot kriminella gäng blir allt vanligare. (TT)

Arkeologer har hittat kvarlevorna av över 50 barn, som offrats av chimú-folket, som levde längs den nordligaste kusten i det som nu är Peru fram till någon gång på 1400-talet.

Platsen ligger nära en annan massgrav där över 140 barn hittades i april. På den nya fyndplatsen som upptäcktes i maj kan det i slutändan komma att handla om ännu fler, enligt arkeologen Gabriel Prieto.

– Vi har hittills hittat kvarlevorna av 56 barn, säger han.

Barnen som offrats var mellan 6 och 14 år, var insvepta i bomullstyg och låg med ansiktena vända mot havet. De verkar ha dödats med ett hugg i bröstet, enligt arkeologerna. (TT)