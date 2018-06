Misstänkt rattfylleri efter olycka i Borås.

Sjuhärad

Räddningstjänst och polis larmades till Dammsvedjan tidigt under natten till fredag efter att en bil kört av vägen vid rondellen intill väg 41. På plats visade det sig att föraren och en passagerare var berusade och togs med till polisstationen för kontroll. De båda männen var för berusade för att höras under natten och förhör kommer att hållas under fredagsmorgonen.

Ingen av de två personerna skadades i olyckan.

Sverige

Flera personer har evakuerats vid en brand i ett flerfamiljshus i stadsdelen Gränby i Uppsala.

Ingen person har behövt föras till sjukhus.

Larmet om kraftig rökutveckling från taket kom vid 22.30-tiden, rapporterar flera medier. Branden startade i en lägenhet och spred sig till vinden.

– Det var en fullt utvecklad lägenhetsbrand men den är nu släckt, säger Pär Olsson, befäl vid polisregion Mitt, till UNT.

Under natten arbetade cirka 25 brandmän från flera enheter med att bland annat bryta upp taket för att undersöka och släcka branden.

– Det är svårt att hitta branden på en sådan här krypvind. Vi kommer säkert att få vara kvar några timmar till, sade Johan Winsnes, ledningsbefälet på Storstockholms räddningscentral, till tidningen vid klockan 01.

En teknisk undersökning kommer att genomföras av polisen. (TT)

Det så kallade studiestartsstödet infördes av S-MP-regeringen förra sommaren. Det är ett särskilt högre studiebidrag för att få arbetslösa utan gymnasieexamen att börja studera. Men det har inte nått målet, rapporterar Ekot.

Få personer har ansökt om bidraget. Hittills har bara en knapp femtedel av de medel som avsatts för i fjol och i år utnyttjats, enligt Ekot.

Studiestartsstödet är enligt regeringen tänkt att nå 15 000–20 000 personer varje år. (TT)

Världen

Fem personer har skadats sedan en bil kört in i en folkmassa i Manchester i Storbritannien. En person har gripits, skriver polisen på Twitter.

– Vi larmades klockan 21.49 om en kollision mellan en bil och fotgängare. Vi har i nuläget fem patienter, alla allvarligt skadade, säger en talesperson för sjukvården, enligt Manchester Evening News.

Polisen sökte under natten, bland annat med helikopter, efter bilen som lyckades fly från platsen efter händelsen

Händelsen inträffade vid Trafford Park i stadens västra delar, söder om Manchesterkanalen. Det finns inledningsvis inget som tyder på att det handlar om ett terrordåd, enligt polisen. (TT)

Det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon varnar Syriens president Bashar al-Assad för att genomföra en offensiv mot USA-stödda kurdiska styrkor som kontrollerar landets nordöstra delar.

– Alla parter med intressen i Syrien borde förstå att det kommer att vara dåligt att attackera amerikanska styrkor eller våra koalitionsfränder, säger generallöjtnant Kenneth McKenzie på en presskonferens.

Uttalandet är ett svar på Assads uppmaning till USA att dra tillbaka sin närvaro i Syrien. Den syriske presidenten sade på torsdagen att han inte skulle tveka att använda våld för att återta den del av landet som kontrolleras av den USA-stödda rebellalliansen SDF.

Både regimen och SDF krigar mot terrorgruppen IS i östra Syrien. (TT)