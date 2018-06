Här är nattens händelser

Foto: Johan Nilsson/TT

Det har varit en natt utan större polisiära händelser lokalt. Den man och kvinna som greps för mordförsöket på Kransmossen är fortsatt misstänkta, men en av dem har släppts medan den andra anhållits.

Sverige

Under onsdagskvällen slogs elnätet ut i hela Höganäs kommun och i delar av Åstorp och Helsingborg när en lastbil körde på en elstolpe. Krocken rev ner en kraftledning och chauffören fördes till sjukhus med oklara skador. Uppemot 17 500 personer blev utan ström, olyckan vållade en mindre brand och den kraschade lastbilen läckte under kvällen dessutom diesel. Strömmen beräknas vara tillbaka tidigast under torsdagsförmiddagen för de drabbade kunderna. Det är ännu oklart vad som orsakat olyckan.

Fyra yngre män har skadats i en misstänkt skottlossning i Tensta i nordvästra Stockholm. Polisen har inlett en förundersökning om försök till mord.

Polisen larmades vid 00.30-tiden av flera personer som hört en trolig skottlossning. I området hittades tre personer, som enligt de första uppgifterna var skadade i nedre delen av kroppen och var kontaktbara.

– En fjärde person fördes till sjukhus av allmänheten, säger Åsa Wallentin, presstalesperson hos polisen.

En större polisinsats pågår med bland annat helikopter. Polisen har spärrat av området.

– Ingen är gripen i nuläget, men det pågår ett intensivt arbete där vi hör vittnen, säger Åsa Wallentin.

Världen

En drönare spelade en viktig roll när en storbrand bekämpades på ett sjukhus i danska Holbæk, rapporterar DR Sjælland.

– Vi har en mycket avancerad beredskapsdrönare som både kan ge oss bilder från luften, men också kan ge oss bilder från en termisk kamera så att vi kan se hur branden utvecklar sig, säger Lasse E Hansen, beredskapschef på Västsjællands brandkår.

Medan närmare hundra brandmän försökte släcka elden kunde drönaren upptäcka en takbrand i en närliggande byggnad innan den hade hunnit få fäste.

Branden uppstod under natten i ett tvätteri och spred sig sedan till förrådslokaler och en administrationsbyggnad. Inga patienter skadades. (TT)

Minst två till anställda vid ett amerikanskt konsulat i Kina har blivit sjuka efter att ha hört onormala ljud, skriver The New York Times.

Tidigare har en amerikan i Kina drabbats av mildare hjärnskada. Symptomen liknar dem som 24 amerikaner kopplade till ambassaden i Kuba fick efter misstänkta ljudattacker.

En särskild grupp på USA:s utrikesdepartement har nu i uppgift att ta ett bredare grepp kring problemet, enligt utrikesminister Mike Pompeo. (TT)