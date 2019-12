God Jul, kära läsare!

Foto: Lars-Åke Green

För sjunde året i rad är det ni, kära läsare, som bestämmer vad julaftons-BT ska handla om.

Det har blivit en uppskattad tradition och många önskningar trillar in varje år. Vi kan inte uppfylla alla – det kan inte ens tomten – men när ni tar del av vår julaftons-journalistik kommer ni att finna att den domineras av vad ni läsare vill läsa om.

Det är en läsardialog vi uppskattar mycket.

Det är förstås inte bara inför julafton våra läsare hör av sig. Det sker praktiskt taget varje dag året runt. Ibland får vi kritik, ibland får vi beröm. Båda sakerna är lika viktiga för oss. Som ett mediehus i en informationstät digital tidsålder är det helt avgörande för vår trovärdighet att vi förmår lyssna på våra läsares åsikter om vår journalistik. Transparens har blivit ett nyckelord för media. Vi behöver idag inte bara göra journalistik, vi behöver också förklara varför och hur vi gör den.

Det har varit ett händelserikt år för BT:s nyhetsredaktion. Avslöjandet om Socialdemokraterna i Borås interna konflikter och om en känd flyttfirmas koppling till organiserad brottslighet har väckt stor uppmärksamhet. Med all rätt. Det har varit högst relevant journalistik.

En läsare mejlade: ”BT har inte betytt så mycket för mig tidigare men nu är jag stolt över att ha en så stark, rakryggad och samhällsbeskyddande tidning i vårt lilla Borås. Ni är på rätt väg i den kurs ni valt inför de marknadsmässiga utmaningar mediebranschen står i. Keep up the good work!”

Vi tackar för uppmuntran och lovar att fortsätta göra nytta för Borås.

God Jul!