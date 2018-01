Carl-Axel Ekman är död

Foto: Bengt Lagerstedt

Carl-Axel Ekman, känd läkare från Borås, har avlidit i sitt hem. Han minns med värme av nära vännen Bo Lindell och Elfsborgs ordförande Bosse Johansson.

Dödsfall

Bo Lindell, sedan många år vän med Carl-Axel Ekman, bekräftar dödsfallet för Borås Tidning.

– Hans fru och personal från hemtjänsten fann honom i sängen vid 8-tiden på söndagen. Han dog efter en tids sjukdom, säger Bo Lindell.

Carl-Axel Ekman kom genom åren att bli en stor profil i Borås, bland annat som lagläkare i Elfsborg och genom sitt engagemang för könsstympade kvinnor i Garissa i Kenya, dit han kom första gången 1989. 2010 blev Ekman utsedd till Boråsambassadör.

Under nästan 20 års tid tillbringade han och dåvarande hustrun Monica minst tre månader varje år i Garissa. Tiden däremellan ägnades i mångt och mycket åt att samla in pengar till ett barnhem för föräldralösa flickor och till en skola för flickor i regionen.

– Jag kände honom under 40 år genom hans roll som läkare och sedan genom fotbollen och Elfsborg. Mina tankar går till hustrun Berit och övriga familjen, säger Bo Lindell.

I dag driver Carl-Axel Ekmans Insamlingsstiftelse, tillsammans med lokala organisationer, ett flickhem där 117 föräldralösa flickor får en fristad. Man driver också en flickskola med cirka 400 elever samt en förlossningsklinik där kvinnor får hjälp vid förlossningen och där jordemödrar får utbildning.

Bo Lindell beskriver Carl-Axel Ekman som en person med ett stort engagemang.

– Han har en av de mest hängivna supportrarna till Elfsborg. Han åkte till arenan 1,5 timme före varje match han kunde och satt med under matchgenomgången. Han var en av världen snällaste människor, ödmjuk och omtänksam. Han var också en god historieberättare och borde ha skrivit en bok, men tyvärr blev det inte så.

Var kom hans engagemang ifrån?

– Som han uttryckte sig i en intervju i Elfsborgs magasin, Inside: ”Det är fint med kärlek på äldre dar, jag har haft ett rikt liv. Tänk att ha varit så ensam en gång i tiden, som jag var som barn, och så fick jag ett fotbollslag och över 120 flickor i Afrika, fem barn, 14 barnbarn och tolv barnbarnsbarn, så du kan tänka dig att jag är lycklig.”

Bosse Johansson, ordförande i IF Elfsborg sedan 2005, minns Carl-Axel Ekman med värme.

– När jag kom till Borås och involverades i Elfsborg 2004 var Carl-Axel en av de första jag träffade, han var lagläkare då. Han var en helt fantastisk person, och jag kommer att minnas honom som en man med ett gott hjärta och en vilja att alltid göra livet bättre för andra människor. Hans insatser i Garissa, som också vi i Elfsborg engagerade oss kring, har förmodligen räddat väldigt många liv, säger Johansson.

Han fortsätter:

– Carl-Axel levde ett långt och bra liv, och var väldigt pigg i huvud och sinne in i det sista. Under hösten var han i samband med flera matcher med inne i omklädningsrummet och hälsade på killarna i laget. Han har under alla år varit väldigt populär, en fantastisk människa att ha i och kring föreningen. Jag kommer verkligen att sakna honom.

Carl-Axel Ekman blev 95 år.