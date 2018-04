Så många flyttar till och från Sjuhärad

Foto: Anton Hedberg

Eskilstuna kan utropa sig till Sveriges nav.

Nästan ingenstans flyttas det så vitt och brett som från Eskilstuna, samtidigt som inflyttarna kommer från precis hela landet.

TT:s kartläggning av flyttströmmarna visar också att Malå inte tycks finnas på malmöiternas karta.

Flyttmönster Så här har det flyttats under åren 2008–2017: Åre har ett positivt flyttnetto gentemot Stockholm. Antalet stockholmare som bosatt sig i Åre är 694, medan antalet som flyttat från Åre till huvudstaden är 636. Stockholms största flyttstråk går till och från Solna, Huddinge och Nacka. Karlstadsbor väljer Göteborg före Stockholm: 3 106 personer flyttade till Göteborg medan 2 910 flyttade till Stockholm. Karlskronabor väljer Malmö före Stockholm. Men flest utflyttare hamnar i Ronneby. Utflyttade Östersundsbor spreds ut på 287 kommuner. Endast Högsby och Ydre saknas. Umeå drar fler stockholmare än grannar från Skellefteå och Örnsköldsvik. De som lämnar Åmål flyttar främst till Säffle, Karlstad och Göteborg. Totalt 40 personer har flyttat från Göteborg till Jokkmokk. Fem personer har flyttat från Karlstad till Jokkmokk. En person från Haparanda har flyttat till Ystad. Inte någon har flyttat från Ystad till Haparanda. Tio personer har flyttat från Kiruna till Trelleborg. Åtta personer har flyttat från Trelleborg till Kiruna. Källa: SCB Visa mer...

Varje år byter cirka 1,2 miljoner svenskar bostadsadress. Eftersom några hinner flytta mer än en gång brukar antalet flyttar landa på 1,4 miljoner.

Flertalet byter adress inom samma kommun. Men vart bär det av i de fall kommungränsen passeras?

Eskilstuna i Södermanland tycks ha något särskilt, för under de senaste tio åren har flyttbussarna kommit körandes dit från alla andra kommuner i landet. Under samma period har utflyttande Eskilstunabor slagit sig ner i alla andra 289 kommuner, enligt statistik som SCB sammanställt åt TT. Men flyttnettot är på plus och kommunalrådet Jimmy Jansson (S) är glad:

– Det märks faktiskt när man går på stan. Inflyttade kommer fram och berömmer att det byggs så många bostäder och att företag etableras. Gamla Eskilstunabor är lite mer "joo, det går väl åt rätt håll".

Bara fem andra kommuner, betydligt större än Eskilstuna, hade lika breda flyttströmmar åren 2008–2017: Stockholm, Göteborg, Uppsala, Västerås och Umeå. Hade bara en enda malmöit flyttat till Malå i Västerbotten hade Malmö också funnits på listan. Lika nära var Lund, som föll på att inte ha fått någon inflyttare från Arjeplog i Norrbotten de senaste tio åren.

Statistiken visar samtidigt att långflyttarna är i minoritet. I de allra flesta fall byter man adress inom länet eller regionen. För Eskilstunas del går de största flyttströmmarna i Mälardalen – till och från Stockholm, Västerås och Strängnäs.

På motsvarande sätt går Borlänges flyttvägar till och från Falun, Säter och Gagnef medan Simrishamns vägar främst bär till och från Malmö, Tomelilla och Ystad.

– Vi är lite bekväma när vi flyttar. Om du behöver ett större boende kanske det räcker att flytta till grannkommunen, så du kan behålla samma arbetsgivare. Stockholm är ett bra exempel: Många flyttar ut till en kranskommun, ofta i samband med att man får barn, säger Linus Garp, befolkningsexpert vid SCB.

Storstäderna byter också massor av invånare med varandra. Under de senaste tio åren har 9 008 malmöiter och 16 622 göteborgare slagit sig ned i Stockholm, medan 10 860 stockholmare och 5 535 malmöiter flyttat till Göteborg. Malmö har tagit emot 7 212 stockholmare och 5 714 göteborgare.

Men man kan utgå från att många som exempelvis lämnade Stockholm för Göteborg i själva verket flyttade hem, efter ett antal års studier eller arbete. Det generella mönstret, över hela landet, är att de mest rörliga är de unga vuxna.

– Vi ser att antalet flyttningar är störst i augusti, och det beror på att många studenter flyttar till en universitets- eller högskoleort, säger Linus Garp.

Jonas Wiandt, född och uppvuxen i Karlstad, flyttade till Göteborg för att plugga till ämneslärare. Inget särskilt med det – många värmlänningar söker sig till Västkusten. Men med nästa flytt gick han på tvärs mot alla gängse mönster. Han packade bilen och körde drygt 140 mil norrut, till Jokkmokk – ett samhälle han aldrig satt sin fot i förut. Men det var gymnasierektorn i Jokkmokk som var först att erbjuda ett jobb.

– Jag såg det som en rolig grej, ett sätt att få se den delen av Sverige. Men sedan kom tankarna krypande: "Vad har jag gjort?!", säger Jonas Wiandt.

När han rullade in i Jokkmokk första gången var det becksvart och 30 grader kallt, och i lägenheten hade han varken mobiltäckning eller internet. Ändå beskriver han starten på sitt Jokkmokksliv som "toppenbra" – redan första dagen blev han bjuden på middag.

– Men sedan kommer en vardag, och man måste ha strategier – som att engagera sig i föreningar. Jag tragglade på i ett år innan jag kände att jag byggt en social bas.

Nu är han säker på att han valde rätt. Tempot, klimatet, naturen, möjligheterna att fiska och jaga – Jokkmokk vinner över Göteborg.

– Och till sommaren ska jag och min tjej få barn, så nu känns det mer definitivt. Jag planerar inte för att bo någon annanstans, säger Jonas Wiandt.