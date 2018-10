Alicias liv är bortom alla drömmar

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Hon har en skådespelarkarriär som är få förunnat. Men bakom framgångarna finns också år av slit och tvivel för Alicia Vikander, delvis uppvuxen i Sandared.

Hon får ofta frågan om det är en dröm som har gått i uppfyllelse. Men den som frågar så förstår inte var Alicia Vikander kommer ifrån. Hon hade aldrig ens kunnat föreställa sig ett liv som Oscarsbelönad skådespelerska med filmvärldens mest kända namn som sina kollegor. Trots att hon växte upp i teatermiljö – eller kanske just därför – såg hon den svenska skådespelarbranschen som tillräckligt svår att lyckas i.

Hennes mamma var teaterskådespelare i Göteborg, men Alicia ville först bli dansare. Hon flyttade hemifrån som 15-åring för att gå på Kungliga balettskolan i Stockholm. Skådespelardrömmarna tog över efter gymnasiet när hon fick en roll i tv-såpan ”Andra avenyn” och hon sökte till Teaterhögskolan ett antal gånger.

– När jag inte kom in på Scenskolan tänkte jag att det finns andra saker jag vill göra också.

Men då, precis när hon tänkte ge upp, var det som om en dörr öppnades. Hon gjorde en provfilmning i London, fick inte jobbet, men rollbesättarna fick upp ögonen för henne. Det dröjde inte länge förrän Alicia fick en roll i danska ”A royal affair”, och efter det sin första engelskspråkiga roll i ”Anna Karenina”.

Ytterligare dörrar öppnades, men hon arbetade också hårt för framgångarna. Under några år jobbade hon så mycket att hon knappt hann ställa ned resväskan innan det var dags att åka igen. Hon spelade in film efter film med motspelare som Jude Law, Keira Knightley, Benedict Cumberbatch och Julianne Moore. Ändå syntes inte mycket utåt. Filmer som inte kom ut på ett tag gjorde att hon under tre år hann med en rad produktioner utan att befinna sig i rampljuset.

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Det ändrade sig 2015. Då hade ”Ex Machina” och ”Testament of Youth” premiär, liksom ”The Danish Girl” – filmen som året därpå skulle göra henne till den första svenska skådespelaren efter Ingrid Bergman att vinna en Oscar. Stjärna över en natt, tycktes somliga se henne som. Själv visste hon ju hur hårt och länge hon hade jobbat för framgångarna.

Alicia Vikander talar om den märkliga känslan av ett liv i offentligheten, när allt som skrivs handlar om ens framgångar, utan att beröra slitet och ensamheten som också hör till.

– Jag har känt att jag inte kan klaga på något, för det går ju bra. Men det har varit en tuff resa och väldigt många motgångar ända sedan jag var 18 år och fram till nu.

Då har familjen och vännerna betytt mycket. Deras stöd och förståelse har hjälpt henne att stå pall, säger hon. I dag har Alicia Vikander en position där hon kan välja sina projekt själv. Bra manus, förstås, men också intressanta samarbeten. I stället för scenskolan har arbetet varit hennes utbildning. Och numera får hon jobba med filmbranschens främsta namn, allt från ljussättare och fotografer till skådespelare och regissörer. Producentrollen ger också större möjligheter att påverka projekt från start.

– Att få skapa film från grunden har mer och mer blivit min stora passion. Min drivkraft ter sig kanske lite annorlunda numera. Jag tänker inte bara på vilka roller jag vill göra utan vilka historier, vilka rum vill jag skapa, vilka konstellationer av fantastiska människor jag vill jobba med.

Foto: Chris Pizzello

Äntligen har hon också ett ”riktigt” hem, i Lissabon dit hon och hennes man, skådespelaren Michael Fassbender, har flyttat. Det varma klimatet, makens surfintresse och Brexit var tre anledningar till valet av land, och Alicia stormtrivs.

Har du några okända intressen?

– Jag har börjat spela boule! Det har jag spenderat mycket tid med nu i sommar. Och jag har haft typ tre veckor hemma i sommar då jag i stort sett bara har lagat mat. Jag har en stenugn utomhus där jag gör pizzor, och jag har tillbringat mycket tid med att bara gå omkring. Det är den bästa semestern, haha.

Malin Eijde/TT