Plan för fler bostäder i Bollebygd

Foto: Jan Bärtås

Bollebygds kommuns mål är 12000 invånare år 2025, men bristen på bostäder är enorm. Nu tas ett bostadsförsörjningsprogram fram.

Den 31 december 2017 hade Bollebygd 9 255 invånare, fördelade på cirka 3 800 hushåll, varav cirka 4 000 invånare bor i Bollebygds tätort, cirka 610 i Olsfors, cirka 330 i Hultafors och cirka 400 i Töllsjö.

Bollebygds kommun har ett underskott på bostäder, vilket gäller för 44 av Västra Götalands 49 kommuner. Den kommunala bostadsstiftelsen Bollebo äger 454 bostäder och har en kö på cirka 1 400 personer. Majoriteten av bostäderna i Bollebygd är villor. Nybyggda bostadsrätter är oftast sålda innan de är färdigbyggda.

Det är stor brist på bostäder för unga och för personer med särskilda behov i och med att andelen bostäder i flerbostadshus är låg och det är brist på mindre bostäder.

Bollebygd har i dag nästan inga hemlösa, men räknar med att närheten till två stora städer (Göteborg och Borås) gör att hemlösheten kan spilla över på kranskommunerna. Även unga nyanlända som har svårt att få bostad riskerar att hamna i hemlöshet.

Bollebygd tillhör Göteborgs arbetsmarknadsregion och 70 procent av befolkningen pendlar över kommungränsen, majoriteten med bil eftersom tågen går för långsamt och buss 101 går för sällan. Bollebygd utgår i sitt program från Västra Götalands målbild Tåg 2035 som syftar till att knyta ihop Västra Götaland och fokuserar på att bygga bostäder i stationsnära lägen.

I bostadsförsörjningsprogrammet räknar kommunen med att i genomsnitt kan cirka 120 nya bostäder per år byggas under åren 2018–2027, vilket skulle innebära en sannolik befolkningsökning på tre procent per år. Det ställer förstås krav på att barnomsorg, skolor och annan kommunal service byggs ut. Drygt hälften blir flerbostadshus och knappt hälften småhus.

I Bollebygds centralort har 14 utbyggnadsområden identifierats, varav Prästgårdsgärdet (268 bostäder), Fjällastorp (210), Västra Forssa (200) och Bergadalen (119) beräknas tillföras flest bostäder. Några områden tillför mindre än tio bostäder vardera. I Töllsjö beräknas 26 nya bostäder byggas i form av flerbostadshus. I Olsfors och Hultafors finns för närvarande inga områden definierade för byggnation.

Bostadsförsörjningsprogrammet har beslutats i kommunstyrelsen, men slutgiltigt beslut om programmet tas av kommunfullmäktige.