Foto: Anton Hedberg

Anne Engström tipsar om fem saker att göra under sju dagar i Bollebygd.

PORTIONEN UNDER TIAN

Föredrag: Dietisten Hanna Olvenmark pratar om sin bok ”Portionen under tian – bra mat för dig, din plånbok och planeten. Det finns möjlighet att köpa en signerad bok. Föredraget är fullbokat just nu, men man kan anmäla sig till en reservplats via www.sv.se

Hindås station måndag 3 december kl 18–20.

UNDER FÄRGEN PÅ BOLLEBYGDS KYRKA

Bebyggelse: Elise Lund är student på bebyggelseantikvariskt program vid Göteborgs universitet. Hon pratar om hur Bollebygds kyrka, som invigdes 1849, är byggd och konstruerad. Föredraget pågår kl 18–18.45 och följs av kaffe, samtals- och frågestund och aftonbön. Kostnadsfritt, ingen föranmälan.

Bollebygds kyrka tisdag 4 december kl 18–20.30.

DANSA I ROTUNDAN

Dans: Den här veckan spelar Thore Olofsson med flera till dansen. Fika finns.

Hindås bygdegård Rotundan tisdag 4 december kl 18–21.30.

FIKA PÅ VÄGKORSET

Kafé: Kafé och diakonicenter Vägkorset håller numera öppet måndag till onsdag med hjälp av volontärer. Ta en fika till självkostnadspris och umgås en stund. På måndagar hålls en andakt och på tisdagar är det stickkafé. Det finns även butik, snickarverkstad och syateljé i lokalerna.

Vägkorset i Bollebygd måndag–onsdag kl 10–14.

UTSTÄLLNINGAR

Konst: Galleri Odinslund i Bollebygds bibliotek visar akvareller av Karin Utterberg Areqvist till och med den 15 december. Galleri Gyllene Hinden har samlingsutställning med jultema där medlemmarna medverkar.

Galleri Odinslund i Bollebygd, bibliotekets öppettider. Galleri Gyllene Hinden i Hindås, öppet måndag–fredag kl 12–18, lördag–söndag kl 12–15.