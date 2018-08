Foto: Åsa A Cederholm/Barometern-OT

Anne Engström tipsar om fem saker att göra under sju dagar i Bollebygd.

POLITISKA EVENEMANG INFÖR VALET

Politik: Den här veckan finns tre tillfällen att informera sig inför valet i Bollebygd den 9 september. Onsdag kväll möts representanter för nästan alla partier i en debatt i Bollebygdsskolans matsal. På torsdag ordnar Borås Tidning en valduell på torget mellan Peter Rosholm (S) och Ingridh Anderén (M). På lördag ordnar Miljöpartiet en heldag på torget ”Bollebygd Goes Green” om grön politik.

Bollebygdsskolans matsal onsdag 29 augusti kl 19–21. Gästgivaretorget i Bollebygd torsdag 30 augusti kl 15.30. Gästgivaretorget lördag 1 september kl 10–14.

MARKNADSDAG

Marknad: Töllsjö LRF ordnar höstmarknad med lokala produkter, politikerutfrågning, traktorparad, tipspromenad och kafé.

Morjhults gamla skola lördag 1 september kl 10–14.

WEST OF EDEN

Konsert: West of Eden gav ut sitt första album för 20 år sedan. Kulturhållplats Hindås station var bland dem som tidigt upptäckte det irländskinspirerade bandet. Nu återvänder bandet på sin turné ”No time like the past”.

Hindås station söndag 2 september kl 16.

GYMNASTIK OCH KAFFE

Gympa: På måndag startar gympan i Töllsjö för terminen. Pågår sedan varje måndag och varje pass avslutas med kaffe.

Ordenshuset i Töllsjö måndag 3 september kl 10.

UTSTÄLLNINGAR

Konst: Galleri Odinslund i Bollebygds bibliotek visar Johnny GR Ahlborgs illustrationer från ö-böckerna 1–22 september. Galleri Gyllene Hinden visar Helén Liz Stenbergs ”Soligt och roligt” (skator och solrosor) till och med den 19 september. Boy konsthall visar en del av Inga Gerner Nielsens ”Catholic Fantasies” – på torsdagen fortsätter föreställningen ut på gatorna och på lördagen visas en videoinstallation filmad på torsdagen. På lördag är även ljud- och skulpturinstallationen i gamla arresten öppen.

Galleri Odinslund i Bollebygd, bibliotekets öppettider. Galleri Gyllene Hinden i Hindås, öppet måndag–fredag kl 12–18, lördag–söndag kl 12–15. Boy konsthall i Bollebygd torsdag 30 augusti kl 17–21,30 och lördag 1 september kl 12–16. Gamla arresten i Bollebygd lördag 1 september kl 12–16.