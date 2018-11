De bakar för Barncancerfonden

Foto: Anne Engström

På lördagens julmarknad på äldreboendet Björkelid i Rävlanda kan man bland annat köpa lussekatter som de boende bakade i onsdags. Överskottet går till Barncancerfonden.

Det händer en hel del på Björkelid. Undersköterskan Jeanette Magnusson har en speciell tjänst där det ingår att fånga upp de boendes idéer och ordna aktiviteter under veckorna. I gengäld jobbar hon inte helg. I fönstret i det lilla köket där ett gäng damer ska baka lussekatter står odlingslådor med ringblommor och paprika för de boende. Hon samarbetar med en fritidsassistent och två kulturombud för att se till att variera utbudet för de boende. Ett bibliotek har iordningställts på andra våningen med olika läshörnor.

Onsdagar är bakdagar och de senaste veckorna har fokus varit på julmarknaden som ordnas på lördag. Hårda kakor och hallongrottor ligger redan i frysen och den här veckan är det dags för lussekatter. En herre finns med i rummet, men Rolf Eriksson tittar bara på. Hans självpåtagna uppgift är att ta hand om biblioteket.

Jeanette Magnusson har förberett degen och hon och Margret Wallén hjälper de församlade damerna tillrätta med bakningen, men alla har bakat under sina aktiva år och handgreppen sitter. Degbitarna formas till längder som rullas in åt två håll för att forma lussekatten. Sedan petas russinen i. Efter 20 minuter har flinka fingrar format 65 lussekatter som kan skickas in i ugnen och det är dags att ta fram kaffet – men inte smaka på lussekatterna.

– De ska säljas på julmarknaden tillsammans med kakorna och vi har bestämt att pengarna går till Barncancerfonden säger en av damerna.

Anna-Lisa Olsson, Gerd Emanuelsson, Ruth Andersson, Irene Persson, Greta Nordqvist, Birgit Hurdén och Ella Nilsson hjälper till med baket medan Birgitta Gustavsson nöjer sig med att titta på.

Anna-Lisa Olsson berättar ett barndomsminne:

– Då jag var liten gick vi över till grannen och de hade Påhls skorpor. Vi tyckte att de var så goda så vi frågade mamma om vi inte också kunde få sådana. Men hon bakade ju allt bröd och kaffebröd själv så hon tyckte att det kunde vi gott äta. Vi hade inte förstånd att uppskatta hembakt lika mycket då.

Gerd Emanuelsson fyller på med sitt barndomsminne:

– Mamma hade alltid kakburkarna i ett rum med gnisslande dörr. Vi försökte slinka in ändå och ta en kaka ibland men mamma hörde alltid vart vi var på väg.

Hon säger att det bästa hon visste som barn var när hon kom hem och det luktade nybakat i huset.

Förra året var det premiär för julmarknaden i Björkelids trädgård. Då sålde kakorna och lussekatterna slut på nolltid.

– Det gäller att hänga på låset, säger Jeanette Magnusson.