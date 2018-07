Vi synar vallöften: långt kvar till en jämställd kommun

VI SYNAR PARTIERNAS VALLÖFTEN FRÅN 2014

Det råder jämn könsfördelning i 22 av totalt 124 yrkesgrupper (2017). Lärare i gymnasieskolan, fritidsledare och chefer inom administration är exempel på jämställda grupper. Andelen kvinnor är liten bland t ex tekniker inom IT och hantverkare och andelen män är liten bland t ex omvårdnadspersonal och förskollärare.

Kvinnor i Borås stad tjänar 95,6 % av männen tjänar, totalt sett över alla yrkesgrupper. 1990 låg siffran på 90%, 2014 på 94,8 %.

För de verksamheter inom kultur och fritid som jämförts under mandatperioden satsas drygt 18,9 miljoner kronor (av totalt 95,1 miljoner kronor) mer på pojkars fritidsaktiviteter jämfört med flickors.

Så här gjorde vi:

Vi begärde ut statistik från personalavdelningen som gör lönekartläggningar varje år. Vi tittade också på Stadsrevisionen i Borås rapport ”Jämställdhet och mångfald i förenings- och kulturlivet” som kom i slutet av 2017.

Vår granskning av vallöften från 2014:

Vi har tittat på partiernas vallöften som de avgav i valrörelsen 2014. Vi har valt ut vallöften som är någorlunda mätbara och försökt ta reda på om de har infriats under mandatperioden. Syftet är att du som väljare ska få ökad kunskap om hur trovärdiga partierna är.