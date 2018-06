Nätverk för nyanlända HBTQIA-personer leder Prideparaden

Foto: Dmitrii Logvinenko

RFSL Newcomers är en organisation som finns till för att stötta nyanlända HBTQIA-personer. I morgondagens Prideparad går de först under parollen ”Marching for those who can't”.

Det är fullspäckade dagar för RFSL Newcomers. Förutom att rodda med utställningen Så minns vi, finns vi - om hbtq, rasism & nazism som just nu går att se på Hemgården i Borås är gruppen även en aktiv del av Borås Pride. När det inte är Pride brukar gruppen ses varannan vecka för att fika, umgås och lära sig saker av varandra.

– Syftet med Newcomers är att stötta nyanlända HBTQIA-personer på olika sätt, till exempel genom att skapa mötesplatser eller ge juridisk hjälp. Vi gör en del utflykter och så men framförallt träffas vi och fikar och pratar, ofta med ett tema och en inbjuden gäst. Förra gången hade vi en drag-workshop och nästa gång kommer RFSU och ska prata om sexuell hälsa. Men mest handlar det om att träffas, stärkas och lära sig av varandra, säger Stina Nilss, samordnare för Newcomers Sjuhärad.

Traditionellt finns det ganska låg kunskap kring rasism inom HBTQ-rörelser

Newcomers finns på flera platser i Sverige och startade i Sjuhärad för fyra år sedan. Anledningen var att nyanlända HBTQIA-personer har en del andra behov än vad RFSL:s övriga verksamhet täcker in.

– Det är andra myndigheter som behöver kopplas in och det är också andra förtryck som behöver samlas kunskap kring. Traditionellt finns det ganska låg kunskap kring rasism inom HBTQ-rörelser, även om det blivit bättre, säger Stina Nilss.

Stina, som har lett organisationen i tre år, upplever att Newcomers har hjälpt till att vidga perspektivet hos folk i allmänhet om att det finns flera olika typer av HBTQIA-personer och att kombinationen rasism och homofobi existerar. Men mest betyder organisationen mycket för dem som är med.

– Många har ju flytt på grund av sin sexualitet och inte sällan i kombination med ett annat förtryck eller krig. Kommer du då till en plats där det arrangeras en Pride-festival så är det en stor grej. Jag har ett starkt minne från förra Pride-festivalen i Borås, då kom det två personer som flytt från Tjetjenien och hjälpte till. De bara stod och grät när de såg hur mycket folk med regnbågsflaggor som kom, berättar Stina.

As an homosexual person you need to get connected to people like you

Hennes uppfattning delas av Mehmet Ceylanci som är en av medlemmarna i Newcomers Sjuhärad.

– Newcomers is like a family to me because when I first arrived to Sweden I had no friends, no connections and I didn’t know where to go. So I contactet RFSL Newcomers and they became my family. Now this is my life, säger han.

Mehmet kommer ursprungligen från Turkiet och har varit medlem i Newcomers i ett år. Han tycker organisationen är mycket viktig för området.

– Borås is not like Stockholm, it’s not a big town. As an homosexual person you need to get connected to people like you, people in the same situation to share feelings and emotions with. I think RFSL Newcomers need to be everywhere.